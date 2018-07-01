Сникермания! Какие кроссовки носят звездные модницы — изучаем по Instagram

Кроссовки уже давно перестали быть исключительно предметом спортивного гардероба. Сейчас их можно использовать почти в любом аутфите. Они, понятное дело, главная составляющая спортшика, но в то же время органично смотрятся с платьями, юбками и даже классическими брюками. Для того чтобы выглядеть стильно, необязательно покупать сникерсы у очень дорогих брендов. Даже именитые звезды часто носят кроссовки из масс-маркета.

Мода на ugly shoes в этом сезоне достигла своего апогея. На каждом втором можно увидеть Balenciaga Triple S, конечно, не всегда оригинальные. Но это значит, что Демна Гвасалия попал в точку — это именно те кроссовки, которые завоевали внимание модниц. Наталья Рудова носит их с объемными футболками-платьями, а Анна Седокова в сочетании с пиджаком: Balenciaga абсолютно универсальны.

Вдохновленный творением Гвасалии, Николя Гескьер выпустил свою вариацию ugly snikers от Louis Vuitton . Что лучше, решать тебе. Но, видимо, этот тренд останется с нами надолго — в новой коллекции Гескьер представил ботфорты на основе этих самых кроссовок, так что понятно, в чем будут ходить модницы ближайшей осенью. Юлианна Караулова , кстати, выбрала для своего концерта именно Louis Vuitton. А все потому, что они не только удобные, но и очень стильные. В сочетании с черным комбинезоном и грубым ремнем они смотрятся очень органично.

Но необязательно тратить большие суммы денег, чтобы оставаться стильной. Рита Дакота , например, тоже выбирает «уродливые» кроссовки, но совсем неизвестной марки и сочетает их с легкой юбкой из хлопка и кроп-топом. Сейчас в масс— маркете таких моделей очень много — выбирай, что нравится. Кстати говоря, совсем недавно был релиз новых кроссовок от Puma — Thunder Electric. Скорее всего, от них ничего не останется — разберут как горячие пирожки.

Но есть звезды, которые совсем не гонятся за модой. Главное, чтобы обувь была максимально удобной. Тина Канделаки использует кроссовки исключительно для тренировок, но подходит к их выбору очень тщательно. Для нее важны легкость и здоровье ног. Последняя модель, которую она советовала своим подписчикам, была Adidas Arkyn W. По словам производителей, они действительно невероятно удобные — почти невесомые и за счет сетки хорошо вентилируются.

Мария Шарапова тоже всеми руками за комфорт. Даже в своих повседневных аутфитах она иногда использует кроссовки для бега. Но ее выбор остановился на Nike.

Абсолютный тренд сезона — это белая обувь. И, конечно же, он распространяется и на кроссовки. Синди Кимберли носит легкие платья с белыми Сonverse, Дуа Липа тоже комбинирует нежный сарафан с рюшами с белыми кроссовками на танкетке, а Юлия Паршута не перестает носить не теряющие популярность Reebok Instapump.

Белые Nike Air Force — это вообще нестареющая классика. Если ты по натуре консерватор и не гонишься за новинками, то эта модель точно для тебя. Она пригодятся тебе не только летом, но и осенью. А в сочетании с одеждой эти кроссовки абсолютно универсальны.

Ким Кардашьян известна своей любовью к Yeezy Boost. Поклонники спортивной моды с завистью смотрят на ее аутфиты. Недавно знаменитость была замечена в новой модели Yeezy Boost 700. Мало того что они еще не вышли в продажу, так и цены на них ожидаются отнюдь не либеральные.

Листай галерею и выбирай — может, какие-то кроссовки звезд приглянутся и тебе и станут верными спутниками на это лето!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram