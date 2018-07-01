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Veter Summer Fest — 2018
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Veter Summer Fest — 2018 

CHIPS journal 40 минут назад
Фото: CHIPS journal
18 и 19 августа пройдет летний фестиваль Veter Summer Fest, организованный журналом Veter Magazine. Здесь ожидается маркет, цветочный рынок, спортивные соревнования, музыкальные вступления, стрит-фуд, фото-зоны и развлечения для детей.
Для маркета организаторы выбрали более 130 стильных и любимых многими брендов. Разделы маркета: детские товары, игрушки, украшения и аксессуары, одежда, косметика, бакалея, канцелярия, товары для дома и декора, товары для животных.
Подробности на странице Facebook.
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