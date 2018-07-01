Veter Summer Fest — 2018

18 и 19 августа пройдет летний фестиваль Veter Summer Fest, организованный журналом Veter Magazine. Здесь ожидается маркет, цветочный рынок, спортивные соревнования, музыкальные вступления, стрит-фуд, фото-зоны и развлечения для детей.

Для маркета организаторы выбрали более 130 стильных и любимых многими брендов. Разделы маркета: детские товары, игрушки, украшения и аксессуары, одежда, косметика, бакалея, канцелярия, товары для дома и декора, товары для животных.

Подробности на странице Facebook.