Растяжки есть у всех! Британский интернет-магазин опубликовал неотретушированные фото моделей

Фотографии из каталога британского модного бренда Boohoo получили вирусную популярность. А все потому, что бренд решил не скрывать растяжки на коже моделей. Обычные люди в восторге от мысли о том, что никто не идеален, даже красотки-модели.

Источник: Bored Panda

Фотографы Boohoo не стали ретушировать ягодицы моделей на фотографиях к новой рекламной кампании пляжной одежды. Таким образом бренд решил напомнить о проблеме завышенных стандартов красоты. И фотографии моделей без фотошопа быстро разлетелась по сети.

На ягодице и бедрах девушки отчетливо видны растяжки, и одна из покупательниц, придя в восторг от такого шага, опубликовала фотографии с восторженным отзывом в фейсбуке.

«Это замечательно! Даже такой крупный бренд, как Boohoo, не стал ретушировать растяжки у своих моделей. В этом и заключается женская сила! У каждой женщины есть недостатки. Их не стоит убирать, создавая нереалистичный образ. Это то, что делает нас такими, какие мы есть!»

Ее пост моментально стал вирусным, собрав более 100 тысяч лайков и почти 70 тысяч репостов.

Хотя некоторые фотографии с этой девушкой в каталоге все же были отфотошоплены.

Но в целом складывается впечатление, что марка Boohoo теперь планирует придерживаться более естественного вида своих моделей, многие из которых появились с растяжками на бедрах.

Идею Boohoo поддержали несколько других модных марок, среди которых ASOS, известная своими эпатажными «джинсами без задницы».

Модель по имени Аманда, принявшая участие в съемках для интернет-магазина Missguided (выше на фото), написала на своей страничке:

«Мне хотелось бы высказаться и сообщить, что растяжки на моих снимках для Missguided самые настоящие. Считаю, что Missguided поступили правильно, оставив их без ретуши. Важно показать юным девушкам, что растяжки — это нормально, в них нет ничего страшного, они есть у нас всех».

А крупнейшая американская аптечная сеть CVS Pharmacy к 2020 году намерена полностью отказаться от использования отретушированных моделей в своей рекламе. Необработанные снимки, которые будет распространять CVS, будут помечать специальным символом в виде сердца.