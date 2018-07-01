Стильное наследие: 15 звезд, подражающих стилю принцессы Дианы

1 июля мир вспоминает Диану, принцессу Уэльскую, первую жену принца Чарльза . Величайшему филантропу XX века и знаменитой «королеве сердец» сегодня могло бы исполниться 57 лет.

Многие женщины следующих поколений считали леди Ди образцом для подражания не только в поведении, но и стиле. Нынешние знаменитости от первых леди до поп-звезд и супермоделей три десятилетия подряд копируют ее наряды для выхода в свет. «МИР 24» собрал коллекцию из 15 образов, которые были скопированы с нарядов принцессы Уэльской. Голосуйте за лучший вариант.