Ещё
Полотно «Лоскутный футбол» смастерят на выставке в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полотно «Лоскутный футбол» смастерят на выставке в Краснодаре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полотно «Лоскутный футбол» представят на ежегодной выставке изобразительного искусства и декоративно‐прикладного творчества «Мир женщины — 2018». Работу приурочат к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Краснодарские мастерицы создадут полотно из трехслойных панно размером 50 на 50, 25 на 50 или 25 на 25 сантиметров. Работа может быть выполнена в любой лоскутной технике: аппликация, батик, вышивка, вязание. Организаторы предлагают им включить декоративные элементы из шнура, кожи, бисера и фурнитуры.
Авторы должны заранее передать свои работы. Позже панно сошьют в единое полотно, которое будет именоваться «Лоскутный футбол». Его покажут в рамках выставки «Мир женщины».
Кроме того, на экспозиции представят более 400 произведений искусства. Среди них: вышивка, лоскутное шитье, декупаж, квиллинг, скрапбукинг, бисероплетение, оригами, народная и современная кукла, вязание. Также местные умелицы покажут плетение, живопись, графику, дизайнерскую одежду и аксессуары интерьера.
В рамках экспозиции пройдут мастер-классы и творческие встречи с мастерами региона.
Открытие выставки запланировано на 7 июля, 15:00. Экспозиция проработает до 5 августа.
Российские ювелиры создали уникальный драгоценный арт‐объект «Стадион 13», посвященный чемпионату мира по футболу. Он состоит из золота, серебра, кожи, драгоценных металлов и дерева.
360tv.ru: последние новости
Большому размеру обуви Меган Маркл нашлось «ватное» объяснение Американские производители нижнего белья создали матрас для пышногрудых дам Ливанская актриса решила одеться в стиле Кардашьян. Она подобрала похожие наряды и сэкономила тысячи долларов
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диана: неидельная принцесса21
Галкин поразил Сеть откровенным танцем13
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой16
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение