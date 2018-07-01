Полотно «Лоскутный футбол» смастерят на выставке в Краснодаре

Полотно «Лоскутный футбол» представят на ежегодной выставке изобразительного искусства и декоративно‐прикладного творчества «Мир женщины — 2018». Работу приурочат к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Краснодарские мастерицы создадут полотно из трехслойных панно размером 50 на 50, 25 на 50 или 25 на 25 сантиметров. Работа может быть выполнена в любой лоскутной технике: аппликация, батик, вышивка, вязание. Организаторы предлагают им включить декоративные элементы из шнура, кожи, бисера и фурнитуры.

Авторы должны заранее передать свои работы. Позже панно сошьют в единое полотно, которое будет именоваться «Лоскутный футбол». Его покажут в рамках выставки «Мир женщины».

Кроме того, на экспозиции представят более 400 произведений искусства. Среди них: вышивка, лоскутное шитье, декупаж, квиллинг, скрапбукинг, бисероплетение, оригами, народная и современная кукла, вязание. Также местные умелицы покажут плетение, живопись, графику, дизайнерскую одежду и аксессуары интерьера.

В рамках экспозиции пройдут мастер-классы и творческие встречи с мастерами региона.

Открытие выставки запланировано на 7 июля, 15:00. Экспозиция проработает до 5 августа.

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