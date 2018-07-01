Стильные образы недели: что надеть на девичник, шопинг и семейный обед

Образ для девичника или дня рождения

Яркое принтованное платье произведет фурор, особенно если выбрать модель свободного кроя с двухцветным рисунком. К образу добавим обувь спокойного оттенка и крупные серьги. На день рождения подойдут яркие платья голубого оттенка в мелкую клетку и горох от дизайнера Маши Горячевой. Открытые плечи изящно подчеркнут шею и ключицы.

Платье «Кэти» от Маши Горячевой,

цена: от 12 500 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Джулия» от Маши Горячевой,

цена: от 18 800 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55 Образ в офис или на деловую встречу

Выйти из привычных рамок дресс-кода поможет блуза с оригинальным принтом и брюки в горошек (желательно, чтобы они были подобраны по типу фигуры). Главное здесь — цветовая гамма. Она не должна быть слишком темной или яркой — только приглушенные оттенки. Вовсе не обязательно, чтобы блуза была классического кроя. Попробуйте составить образ с блузой от VISÀVIS с короткими или расклешенными рукавами.

Блузка женская VISÀVIS​, цена: от 999 руб.,

заказать: +7 (922) 108-08-89​

Блузка женская VISÀVIS​, цена: от 1 899 руб.,

заказать: +7 (922) 108-08-89​

Образ для свидания

Вовсе не обязательно надевать на свидание исключительно платья, можно выбрать брюки — атласные модели выглядят не менее соблазнительно. В поддержку к ним добавляем топ на бретелях, босоножки или мюли на высоком каблуке и небольшой клатч. Советуем обратить внимание на топ от модного дома Ianis Chamalidy. Топ на тонких бретелях коричневого или черного цвета подчеркнет лаконичность и элегантность образа.

Топ Ianis Chamalidy, цена: от 7 500 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Топ Ianis Chamalidy, цена: от 7 500 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36​

Образ для кино или прогулки

Поддерживаем спортивные стиль и сочетаем привычные джинсы с вечерними атрибутами — шелковой блузой и лодочками на каблуке. Чтобы читался контраст, блуза должна быть яркой — оранжевой, розовой или желтой. Образ для выставки или университета

Асимметричная юбка может стать основой для самых неординарных луков. Попробуем сочетать ее с рубашкой и слиперами (или другой обувью без пятки). Подчеркнуть естественность помогут золотые украшения и небрежная прическа. Со слиперами от CORSOCOMO нежного бежевого и белого цвета в сочетании с асимметричной юбкой получится расслабленный и комфортный образ.

Слиперы CORSOCOMO, цена: от 5 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Слиперы CORSOCOMO, цена: от 5 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Образ для семейного обеда или шопинга

Собрать лаконичный и при этом стильный образ помогут брюки с высокой талией, золотые туфли или босоножки и блуза с V-образным вырезом. Делаем ставку на обувь — пусть это будет единственный яркий элемент. Другие уличные образы для вдохновения:

Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси Домашний халат, платье из сетки и любимые джинсы