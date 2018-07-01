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«Да это Орбакайте!»: фанаты не признали Селин Дион в новом образе
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«Да это Орбакайте!»: фанаты не признали Селин Дион в новом образе 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Селин Дион примерила новый модный образ, который преобразил ее до неузнаваемости. Более того, с новой внешностью канадская певица стала двойником Кристины Орбакайте, введя в заблуждение множество русских обывателей.
Мировая звезда Селин Дион не так давно вновь вернулась на большую сцену и тут же отправилась в свой тур по азиатским странам. Однако вместо обсуждения концертов, публика всего мира обсуждает новый образ певицы, удивляясь тому, что в таком обрамлении едва ли узнает своего кумира. И в самом деле, 50-летняя Селин Дион, которая зачастую отдает предпочтение изящному и женственному гардеробу, вдруг переоделась в модное кричащее платье с графическим принтом и скрыла свое лицо большими солнцезащитными очками. Такие манипуляции сделали известную певицу неузнаваемой и стали поводом для бурных дискуссий.
Фанаты по всему миру с удивлением изучали новый выход своей любимицы, признавая, что не узнали бы такую Селин при встрече. Ну а русскоязычные почитатели и вовсе развеселились, ведь светлые волнистые волосы, смелое платье и наполовину скрытое лицо превратили Дион в звезду отечественной эстрады, дочь Аллы Борисовны Кристину Орбакайте. «Не знала бы, сказала б, что Кристина» «Да это Орбакайте!» «На Орбакайте похожа» «Ну просто копия Кристины!»
Ну а тем временем вокруг Орбакайте ходит множество слухов и сплетен. Долгое время Кристина была единственной наследницей примадонны Аллы Пугачевой, однако пять лет назад, в столь зрелом возрасте, стала вдруг старшей сестрой. Поклонники уверены, что пополнение в семье наверняка должно вызывать сложные чувства у Кристины, и на днях они сумели разглядеть ревность во взгляде Орбакайте, направленном на Лизу Галкину.
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