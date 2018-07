Красотки в теле: на кого подписаться в Instagram? 

Пышные модели — так называемые модели plus size — завоевывают мир и подиумы. Рассказываем, за какими красотками с округлыми формами, кроме уже известных Тесс Холлидей (32), Эшли Грэм (30) и Тары Линн (35), нужно следить.

Эсси Голден (31)

Instagram: @essiegolden

Подписчики: 159 тысяч

Кто это: Эсси родилась в Нью-Джерси, а потом ее родители переехали в Орландо. В 2014 году Эсси начала вести свой блог и развивать Instagram: девушка выкладывала фото своих образов (порой довольно смелых) и быстро стала влиятельной персоной в мире plus size моды. Она снималась для рекламных кампаний Lane Bryant, Ashley Stewart и Macy's.

Оливия Кемпбелл

Instagram: @curvycampbell

Подписчики: 172 тысячи

Кто это: Сама о себе Оливия говорит так: «Мой рост — 180 сантиметров, размер одежды — 18 (российский 54-й), я уверенная в себе и жизнелюбивая модель плюс-сайз. Я живу в Лондоне, Англия. Я всегда с душой отношусь к тому, что делаю, и выкладываюсь на все 120%». Эта кучерявая красавица работала с брендами Yours Clothing, Anna Schultz и была лицом сайта curvety.com.

Бишамбер Дас

Instagram: @bishamberdas

Подписчики: 76 тысяч

Кто это: Ее называют первой британской моделью plus size азиатского происхождения — в венах Биш течет малазийская, индийская и английская кровь. В самом начале своей модельной карьеры Дас терпела насмешки от худых коллег, но она научилась любить себя, а теперь вдохновляет и других.

Наоми Шимада

Instagram: @naomishimada

Подписчики: 76 тысяч

Кто это: Наоми сотрудничает с InStyle и Oh Comely и пишет всю правду о жизни моделей plus size. «Модели плюс-сайз начинаются от 12-го (российский 46-й), что, на мой вкус, форменное безумие, — пишет Наоми в своей колонке в The Guardian . — Но однажды я поняла, что это — всего лишь слова. Слово „плюс“ означает „больше чем худышки“. Когда я начинала, моделей, как я, было не так-то много, так что я начала неплохо на этом зарабатывать. Я чувствовала себя невероятно свободной. Я была рада, что у меня есть груди, бедра и попа». А недавно Шимада, кстати, снялась в рекламной кампании бренда H&M.