Красотки в теле: на кого подписаться в Instagram?

Пышные модели — так называемые модели plus size — завоевывают мир и подиумы. Рассказываем, за какими красотками с округлыми формами, кроме уже известных Тесс Холлидей (32), Эшли Грэм (30) и Тары Линн (35), нужно следить.

Эсси Голден (31)

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Instagram: @essiegolden

Подписчики: 159 тысяч

Кто это: Эсси родилась в Нью-Джерси, а потом ее родители переехали в Орландо. В 2014 году Эсси начала вести свой блог и развивать Instagram: девушка выкладывала фото своих образов (порой довольно смелых) и быстро стала влиятельной персоной в мире plus size моды. Она снималась для рекламных кампаний Lane Bryant, Ashley Stewart и Macy's.

https://www.youtube.com/watch?v=dWXT9dFRAlY

Оливия Кемпбелл

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Instagram: @curvycampbell

Подписчики: 172 тысячи

Кто это: Сама о себе Оливия говорит так: «Мой рост — 180 сантиметров, размер одежды — 18 (российский 54-й), я уверенная в себе и жизнелюбивая модель плюс-сайз. Я живу в Лондоне, Англия. Я всегда с душой отношусь к тому, что делаю, и выкладываюсь на все 120%». Эта кучерявая красавица работала с брендами Yours Clothing, Anna Schultz и была лицом сайта curvety.com.

https://www.youtube.com/watch?v=a17bAuSXr6k&t=227s

Бишамбер Дас все слайды

Instagram: @bishamberdas

Подписчики: 76 тысяч

Кто это: Ее называют первой британской моделью plus size азиатского происхождения — в венах Биш течет малазийская, индийская и английская кровь. В самом начале своей модельной карьеры Дас терпела насмешки от худых коллег, но она научилась любить себя, а теперь вдохновляет и других.

Наоми Шимада

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Instagram: @naomishimada

Подписчики: 76 тысяч

Кто это: Наоми сотрудничает с InStyle и Oh Comely и пишет всю правду о жизни моделей plus size. «Модели плюс-сайз начинаются от 12-го (российский 46-й), что, на мой вкус, форменное безумие, — пишет Наоми в своей колонке в The Guardian . — Но однажды я поняла, что это — всего лишь слова. Слово „плюс“ означает „больше чем худышки“. Когда я начинала, моделей, как я, было не так-то много, так что я начала неплохо на этом зарабатывать. Я чувствовала себя невероятно свободной. Я была рада, что у меня есть груди, бедра и попа». А недавно Шимада, кстати, снялась в рекламной кампании бренда H&M.

https://www.youtube.com/watch?v=t-ioZDeER-s&t=2s Ангелина Русанова (22)

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Instagram: @rusanova.96 Подписчики: 38,6 тысяч

Кто это: Ангелина зарегистрировалась в Instagram в августе 2016-го. Случайно она попала на страничку девушки с похожим типом фигуры — это была модель plus size. Тогда Русанова и узнала, что существует такая профессия. А летом 2017-го Ангелина приняла участие в конкурсе и прошла отбор для съемки рекламной кампании магазина одежды. Так и началась ее модельная карьера. «Женщины от 10 до 40 лет начали заваливать мой директ историями о бесконечных унижениях и давлении со стороны общества из-за их нестандартных форм. Это был массовый крик о помощи», — сказала как-то Ангелина и отметила, что работает над масштабным проектом о любви к себе.

Катя Жаркова (36)

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Instagram: @katyazharkova

Подписчики: 106 тысяч

Кто это: Катя родилась в Минске, а потом вместе с родителями переехала в Смоленск. Она училась в одной школе с будущей телеведущей Машей Малиновской и вместе с ней начала заниматься в модельном агентстве. После школы Жаркова переехала в Москву, закончила Институт культуры и искусств и стала работать продюсером на телеканале «МУЗ-ТВ» (там она, кстати, и познакомилась с мужем Андреем) и вела утреннее шоу на «ТНТ». А потом начала покорять и модельный мир. Она стала победительницей российского конкурса «Сладкая женщина» в 2009-м, и ее пригласили в США — сняться в рекламе женской одежды для торговых сетей Fashion To Figure, Forever 21 и Silver Jeans. Жаркова очень быстро стала одной из самых востребованных моделей моделью, да так и осталась жить в США. Там в 2016 году она родила дочку Катю. «Девушки в теле, которых я знаю, по природе своей крупные, это генетика, а не обжорство. Они действительно едят — завтрак, обед и ужин. Мне кажется, так питается вся планета», — сказала Катя в интервью журналу Marie Claire

https://www.youtube.com/watch?v=k-0IWGfDEBg

Хлоя Маршалл (27)

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Instagram: @chloemarshall01

Подписчики: 182 тысячи

Кто это: В 2008 году Хлоя завоевала титул мисс Суррей и стала первой моделью plus size, которая дошла до финала конкурса красоты «Мисс Англия». Заняла она, правда, только второе место. После этого Хлоя переехала в Нью-Йорк, подписала контракт с модельным агентством и работала с Project Runway, Macy’s и Torrid.

https://www.youtube.com/watch?v=DzMeUDD-sP8 Кэндис Хаффин

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Instagram: @candicehuffine

Подписчики: 212 тысяч

Кто это: Кэндис с детства мечтала стать моделью, и девушку совершенно не смущало то, что ее фигура отличалась от общепринятых стандартов красоты. Худеть она не хотела, да и сейчас не собирается. В свои 33 она уже успела стать первой моделью plus-size, появившейся в календаре Pirelli с «ангелами» Victoria’s Secret, и стать лицом фитнес-коллекции Day/Won и Violeta by Mango.

https://www.youtube.com/watch?v=Yc9HrcD2Q74

Надя Абулхосн (29)

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Instagram: @nadiaaboulhosn

Подписчики: 540 тысяч

Кто это: Надю, американского модного блогера, модель и дизайнера из Орландо, называют « Ким Кардашьян plus size» — все из-за любви к обтягивающим джинсам и коротким топам. А еще Надя создала коллекции одежды для boohoo.com, Addition Elle, and Lord & Taylor.

https://www.youtube.com/watch?v=PprdOqL6czE

Барби Феррейра (21)

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Instagram: @barbienox

Подписчики: 465 тысяч

Кто это: Карьера Барби началась с рекламных кампаний бренда American Apparel. Потом были съемки для T Magazine, Self и Seventeen. И кстати, девушка сама себя не считает моделью plus size: «У меня 12-й размер. Подумаешь! Не устану повторять: важно быть в гармонии с самим собой».

https://www.youtube.com/watch?v=yLbsnGDgf3U

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plus-size-models/