Невесты сыграли в футбол в Казани на Кубок мира из цветов

В дни ЧМ-2018 футболом заразились даже невесты. В Казани прошел дружеский матч между красавицами в свадебных платьях.

От нарядной обуви пришлось отказаться — вместо туфель леди надели кроссовки. А чтобы попасть по мячу, подолы длинных нарядов девушки держали руками. Но и это не всегда помогало. Мяч то и дело путался в юбках. Команда победительниц получила копию Кубка мира из цветов.

Напомним, ранее бразильские красотки предсказали победителя мундиаля.

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