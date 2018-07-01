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Невесты сыграли в футбол в Казани на Кубок мира из цветов
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Невесты сыграли в футбол в Казани на Кубок мира из цветов 

Мир24 1 час назад
В дни ЧМ-2018 футболом заразились даже невесты. В Казани прошел дружеский матч между красавицами в свадебных платьях.
От нарядной обуви пришлось отказаться — вместо туфель леди надели кроссовки. А чтобы попасть по мячу, подолы длинных нарядов девушки держали руками. Но и это не всегда помогало. Мяч то и дело путался в юбках. Команда победительниц получила копию Кубка мира из цветов.
Напомним, ранее бразильские красотки предсказали победителя мундиаля.
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