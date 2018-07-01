32-летняя звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за своего 26-летнего бойфренда

Несмотря на то, что жених является сыном миллиардера Скота Кука, влюбленные не стали устраивать слишком роскошную и дорогую свадьбу. Торжество получилось очень неформальным, веселым и без лишней помпезности. Невеста шла к алтарю в белом платье, украшенном цветами.

Дополняла романтичный и очень нежный образ невесты воздушная накидка, также украшенная цветочной вышивкой.

На вечеринку по случаю свадьбы Кейли Куоко надела белый кружевной комбинезон — чтобы было удобнее танцевать!

Больше фото со свадьбы Кейли Куоко и Карла Кука смотри в фотогалерее.