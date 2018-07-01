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32-летняя звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за своего 26-летнего бойфренда
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32-летняя звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за своего 26-летнего бойфренда 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Кейли Куоко и ее бойфренд, профессиональный наездник Карл Кук устроили зажигательную свадьбу спустя семь месяцев после помолвки.
Несмотря на то, что жених является сыном миллиардера Скота Кука, влюбленные не стали устраивать слишком роскошную и дорогую свадьбу. Торжество получилось очень неформальным, веселым и без лишней помпезности. Невеста шла к алтарю в белом платье, украшенном цветами.
Дополняла романтичный и очень нежный образ невесты воздушная накидка, также украшенная цветочной вышивкой.
На вечеринку по случаю свадьбы Кейли Куоко надела белый кружевной комбинезон — чтобы было удобнее танцевать!
Больше фото со свадьбы Кейли Куоко и Карла Кука смотри в фотогалерее.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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