32-летняя звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко вышла замуж за своего 26-летнего бойфренда 

Кейли Куоко и ее бойфренд, профессиональный наездник Карл Кук устроили зажигательную свадьбу спустя семь месяцев после помолвки.
Несмотря на то, что жених является сыном миллиардера Скота Кука, влюбленные не стали устраивать слишком роскошную и дорогую свадьбу. Торжество получилось очень неформальным, веселым и без лишней помпезности. Невеста шла к алтарю в белом платье, украшенном цветами.
Дополняла романтичный и очень нежный образ невесты воздушная накидка, также украшенная цветочной вышивкой.
На вечеринку по случаю свадьбы Кейли Куоко надела белый кружевной комбинезон — чтобы было удобнее танцевать!
Больше фото со свадьбы Кейли Куоко и Карла Кука смотри в фотогалерее.