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В тренде: как носить белый этим летом
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В тренде: как носить белый этим летом 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Сумка
Начинаем урок с самого простого. Записывайте домашнее задание: найти идеальную сумку любого оттенка белого. Это может быть сумка-ведро или даже любимая авоська. А сочетать ее обязательно надо с обувью такого же цвета. Что и ведет нас к следующему пункту check-листа.
Обвуь
Белая обувь — главный тренд 2018 года. Мы начали с ботильонов и полусапожек и заканчиваем кроссовками и массивными сандалиями или босоножками. Белого цвета могут быть и модные мюли, эспадрильи и даже ботинки. Выбор за вами.
Платье
Не обязательно дожидаться собственной свадьбы, чтобы затмить всех шикарным белым платьем. Сейчас актуальны модели миди с мелким цветочным принтом, в горох или украшенное вишенками. Кипенно-белое однотонное платье тоже в ходу. Предлагаем носить его с грубыми ботинками или полусапогами в ковбойском стиле, шляпой и маленькой сумкой cross-body. Костюм
А это прекрасное творение дизайнеров просто необходимо всем тем, кто в ближайшее время планирует посетить важное мероприятие. Power dressing сейчас очень популярен у зарубежных селебрити — они все чаще отдают предпочтение брючному костюму для выхода на красную дорожку, и редко промахиваются. А белый костюм почти всегда попадает в Топ самых стильных луков. Делайте выводы сами!
Total Look
И, самый горячий тред — total white look, который никак нельзя обойти стороной. Зимой его добиться довольно тяжело, а вот летом самое время. И не бойтесь испачкать свой белый наряд кетчупом или помадой — это все отстирается, а вы будете самой красивой и модной. Ну, пока не опрокините на себе чашечку кофе.
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