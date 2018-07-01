В тренде: как носить белый этим летом

Сумка

Начинаем урок с самого простого. Записывайте домашнее задание: найти идеальную сумку любого оттенка белого. Это может быть сумка-ведро или даже любимая авоська. А сочетать ее обязательно надо с обувью такого же цвета. Что и ведет нас к следующему пункту check-листа.

Обвуь

Белая обувь — главный тренд 2018 года. Мы начали с ботильонов и полусапожек и заканчиваем кроссовками и массивными сандалиями или босоножками. Белого цвета могут быть и модные мюли, эспадрильи и даже ботинки. Выбор за вами.

Платье

Не обязательно дожидаться собственной свадьбы, чтобы затмить всех шикарным белым платьем. Сейчас актуальны модели миди с мелким цветочным принтом, в горох или украшенное вишенками. Кипенно-белое однотонное платье тоже в ходу. Предлагаем носить его с грубыми ботинками или полусапогами в ковбойском стиле, шляпой и маленькой сумкой cross-body. Костюм

А это прекрасное творение дизайнеров просто необходимо всем тем, кто в ближайшее время планирует посетить важное мероприятие. Power dressing сейчас очень популярен у зарубежных селебрити — они все чаще отдают предпочтение брючному костюму для выхода на красную дорожку, и редко промахиваются. А белый костюм почти всегда попадает в Топ самых стильных луков. Делайте выводы сами!

И, самый горячий тред — total white look, который никак нельзя обойти стороной. Зимой его добиться довольно тяжело, а вот летом самое время. И не бойтесь испачкать свой белый наряд кетчупом или помадой — это все отстирается, а вы будете самой красивой и модной. Ну, пока не опрокините на себе чашечку кофе.