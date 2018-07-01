«Локомотив‐Кубань» представил новые логотип и форму

Краснодарский профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив‐Кубань» представил новый логотип организации и форму для спортсменов на сезон 2018/19. Об этом сообщили в пресс‐службе клуба.

Дизайнер Михаил Антипин решил упростить логотип, направить его в сторону минимализма.

«Он сохраняет преемственность спортивного общества, но при этом выделяется в ряду «одноклубников»», — поделились впечатлениями от нового логотипа в пресс-службе клуба.

Идея изменить графический знак, любимый игроками и болельщиками, пришла после осознания необходимости соответствовать актуальным тенденциям спортивного дизайна.

Также художники-оформители представили набор айдентики, включая дополнительные логотипы и шрифты.

Новая игровая форма выполнена в красно-зеленых цветах — родных оттенках «Локомотив-Кубани». Одежду сшили из мягкой и гладкой ткани. Материал быстро сохнет, он достаточно эластичный. Благодаря этому спортсмены будут комфортно себя чувствовать во время выполнения физических упражнений.