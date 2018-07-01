«Божественная блузка»: Анна Нетребко сразила предметом гардероба

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко обладает тонким вкусом, и ее стильные наряды всегда давали повод для зависти со стороны поклонников. Не обделили вниманием и кружевную блузку дивы, в которой та позировала у стен театра. Более того, невесомый наряд вызвал восторг даже у строгих модных критиков, получив лавину восторженных вздохов и восклицаний.

Анна Нетребко — российская оперная певица, чей обширный гардероб не раз вызывал жгучую зависть у многочисленных поклонников. Артистка с завидным постоянством демонстрирует свои модные образы, среди которых встречаются как классические наряды, так и крайне яркие и нетривиальные комплекты. Ну а на этот раз внимание общественности привлекла, казалось бы, простая, но такая невероятно легкая и воздушная кружевная блузка.

Анна Нетребко сфотографировалась у одного из старейших и наиболее крупных музыкальных театров в Германии — Берлинской государственной оперы, представив поистине королевский наряд, созданный для современной городской женщины. Тонкая белоснежная блузка необычного кроя, созданного пышными рукавами, была отделана нежным кружевом и пришлась по вкусу даже самым капризным и привередливым пользователям сети.

«Красота неописуемая, изумительна, нет слов!» «Анна, воздушный, легкий образ! Шикарно!» «Анечка, сногсшибательная! Глаз не оторвать!» «Вся воздушная и кружевная, вами можно только восхищаться» «Божественная блузка! Лучшая вещь вашего гардероба?» «Боже, как Вы восхитительны»

А ведь еще накануне настрой поклонников был совсем другим. Обыватели осудили Анну за ее халатное отношение к 9-летнему сыну, который перекрасил свои волосы с огненно-красный цвет.