Что носить в жару, или Модные вещи для лета в городе

Корреспондент и колумнист Sputnik Армения Лилит Арутюнян попыталась разобраться, как выйти из этой непростой ситуации.

Существует несколько основных правил относительно того, как одеваться в жаркую погоду. Во-первых, следует полностью отказаться от искусственных тканей и отдавать предпочтение натуральным (летом лучше выбирать хлопок или лен). Во-вторых, одежда должна быть не узкой и обтягивающей, а свободного кроя.

Публикация от Komodo Made With Love (@komodo_made_with_love) 30 Июн 2018 в 2:46 PDT Что же касается цвета, то тут мнения немного расходятся: до поры до времени принято было считать, что в жару надо выбирать только одежду светлых оттенков, однако пару лет назад испанские ученые пришли к выводу, что насыщенные темные цвета поглощают лучи гораздо лучше.

Тренды нынешнего сезона, за исключением нескольких пунктов, в основном совпадают с перечисленными правилами. Как рассказала руководитель проекта «Армянские бренды» и основатель бьюти-блога Mashroom Марианна Кабабян, модный стиль 1990-х не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд.

"В этом сезоне актуален, с одной стороны, спортивный стиль, а также сочетание спортивной одежды с каблуками, с другой — женственные образы, которые я называю стилем Марии Антуанетты. Это широкие платья с воланами, одежда, напоминающая нижнее белье XVIII–XIX веков, в пастельных тонах и с использованием кружева", — пояснила блогер.

Публикация от Magdaléna Bezděkovská (@magdalenabezdekovska) 30 Июн 2018 в 2:41 PDT При этом, по словам Марианны, летом всегда актуальны яркие цвета: теплые оттенки розового, «фуксия», зеленый, желтый и различные принты.

"Актуальны также геометрические принты и платья «в горошек», при помощи которых можно создавать очень женственные образы. Кроме того, можно выгодно отличиться в монохроме", — отметила Кабабян.

Публикация от Salvos Stores (@salvosstores) 30 Июн 2018 в 2:00 PDT Что касается бижутерии, то, по словам блогера, стильно будут смотреться крупные аксессуары, в том числе чокеры. При этом необходимо помнить, что под солнцем они могут вызывать раздражение на коже, а потому крупные украшения лучше не носить днем.

Относительно обуви Марианна заявила, что одними из трендов сезона продолжают оставаться мюли (обувь без задника).

"А защищаться от солнца можно при помощи интересных головных уборов, которые сегодня очень актуальны, например, соломенных шляп. Они сочетаются как с юбками, так и с брюками", — уточнила Кабабян.

Публикация от fashion/lifestyle/menswearblog (@urban_lifestyle__) 29 Июн 2018 в 4:58 PDT Если говорить о мужской моде, то, по мнению стилистов, одним из самых модных летних цветов остается белый, который хорошо сочетается с любыми оттенками. Популярен также цвет «милитари» — он придает образу мужественность.

Особенно удобны в жаркую погоду легкие шорты и брюки, а также хлопковые рубашки с короткими рукавами. При этом практически с любой одеждой можно носить мокасины и кроссовки.