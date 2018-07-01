Благотворительный прием в Эрмитаже: самые стильные гости события 

В Зимнем дворце состоялся 13-й благотворительный прием Государственного Эрмитажа с коктейлем в Висячем саду, индивидуальными экскурсиями по парадным залам, гала-ужином в Иорданской галерее и традиционным балом в Фельдмаршальском зале. Ежегодно событие посещают мастодонты мирового искусства, моды, театра и кино — показываем, кто из приглашенных стал самым стильным.
Даррен Аронофски, американский кинорежиссер и продюсер
На Даррене: смокинг Brioni, запонки Mercury Елена Летучая, телеведущая
На Елене: платье Herve Leger Аглая Тарасова, актриса
На Аглае: платье Muza Марина Александрова, актриса
На Марине: платье A la Russe
Наталья Тюльпанова, благотворитель
На Наталье: платье Alina German
Мария Абашова, прима-балерина Театра Бориса Эйфмана
На Марии: серьги Mercury, пальто Ralph Lauren, платье Tverskaya IV, клатч Hermes, туфли Aquazzura
Татьяна Котегова, дизайнер
На Татьяне: платье Tanya Kotegova, сумка Lanvin, обувь Chanel
Алла Вербер, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ На Алле Константиновне: платье Dolce & Gabbana Покрас Лампас, каллиграф
На Покрасе: смокинг Albione, футболка Unravel Юрате Гураускайте, главный редактор журнала InStyle
На Юрате: платье Yanina Couture Екатерина Мцитуридзе, телеведущая
На Екатерине: платье Giambattista Valli, накидка Alexander McQueen