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Ксения Раппопорт, Елена Летучая, Алла Вербер в Эрмитаже
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Ксения Раппопорт, Елена Летучая, Алла Вербер в Эрмитаже 

Собака.ru 47 минут назад
Фото: Собака.ru
По приглашению директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского ежегодный благотворительный Прием в Зимнем дворце посетили первые лица мирового искусства, моды, театра и кино: министр культуры России Владимир Мединский, режиссёр Даррен Аронофски, актрисы Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Марина Александрова, fashion-директор ЦУМ и ДЛТ Алла Вербер и многие другие.
Вечера начался с боя знаменитых часов Павлин, которые в этот день завели специально для Приема и коктейля в Висячем саду. Гости посетили экскурсии по парадным залам дворца, во время которых любовались знаменитыми экспонатами Эрмитажа при свете белых ночей. После прогулки благотворителей ждала главная часть программы — гала-ужин в интерьерах Иорданской галереи, за которым последовал традиционный бал в Фельдмаршальском зале.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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