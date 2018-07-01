Ксения Раппопорт, Елена Летучая, Алла Вербер в Эрмитаже

Вечера начался с боя знаменитых часов Павлин, которые в этот день завели специально для Приема и коктейля в Висячем саду. Гости посетили экскурсии по парадным залам дворца, во время которых любовались знаменитыми экспонатами Эрмитажа при свете белых ночей. После прогулки благотворителей ждала главная часть программы — гала-ужин в интерьерах Иорданской галереи, за которым последовал традиционный бал в Фельдмаршальском зале.