Бейонсе в розовом комбинезоне Zimmermann на концерте в Варшаве

Этим летом Бейонсе вместе со своим супругом Джеем-Зи отправилась в мировой концертный тур под названием On the Run. Это уже второе подобное турне — первое проходило в 2014 году. Своих поклонников 36-летняя звезда радует суперхитами из нового альбома, безупречной хореографией, трогательными видеопроекциями и, конечно же, эффектными костюмами. Так, сегодня в Варшаве певица появилась на публике в розовом комбинезонк с цветочным принтом из весенне-летней коллекции австралийского бренда Zimmermann. Образ дополнили босоножки с прозрачными деталями, серьги-кольца, белая сумка геометричной формы и солнцезащитные очки пудрового оттенка.