Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: показ Vetements, кутюрная Неделя моды и Опра Уинфри в Vogue

Катя Федорова, когда-то сотрудник Vogue и Interview, теперь — автор популярного Telegram-канала о моде. Каждый день она «снабжает» подписчиков важными новостями fashion-индустрии, а для нас решила еженедельно подводить итоги модной семидневки.

В конце прошлой недели в Париже прошёл очередной показ Vetements и вызвать резонанс Демне (37) удалось больше, чем когда-либо. Коллекция по большей части состояла из повседневных вещей вроде худи с надписями («Иди на х**», например), кожаных курток оversize и платьев из павлопосадских платков и порой даже напоминала творчество Дениса Симачева . В общем, дизайном тут и не пахло. Зато, сосканировав QR код на одежде, любой сможет больше узнать о политических и социальных проблемах в Грузии и Абхазии в 90-х, к тому же многие вещи отсылают к грузинскому детству Демны. В целом все как всегда, критики коллекцию разнесли, фанаты полюбили.

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Всю неделю мы следили за кутюрными показами в Париже и теперь можем подвести их итоги. Кажется, возрождённый из пепла Schiaparelli наконец начинает обретать свой стиль, при этом не забывая о наследии своей основательницы. Многие из нарядов, показанных на подиуме, можно смело представить на красных дорожках, да и сюрреалистичные головы животных, надетые на моделей, смотрелись иронично и уместно. Безустанный Карл Лагерфельд (84) показал на Chanel потрясающий нежно-мятный наряд невесты, а для Fendi создал сложные мозаики из кусочков разноцветного меха. Показ Dior снова не порадовал и показался невероятно скучным, особенно на фоне великолепных Valentino и Givenchy. Самым запоминающимся моментом стал юбилейный показ дуэта Victor & Rolf. 25 лет вместе дизайнеры отметили перевыпусками своих главных 25 хитов в белом цвете. Невесты, обратите внимание.

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После нашумевшего клипа Бейонсе (36) и Джей Зи (48) Ape****, Лувр запустил полуторачасовую экскурсию по мотивам видео. Посетителям расскажут о каждом шедевре, на фоне которого танцевали Би и Джей. К сожалению, пока аудиогид доступен только на французском и об очень крутых нарядах пары в нем ни слова.

https://www.youtube.com/watch?v=kbMqWXnpXcA

Неожиданный поворот — главная любимица Америки Опра Уинфри (64) снялась для обложки Британского Vogue. Напомним, что несколько месяцев назад она посетила королевскую свадьбу Гарри (33) и Меган (36). В съёмке для Vogue Опра предстает в нарядах британских дизайнеров: Stella McCartney, Erdem, Alexander McQueen. Чем обусловлена такая внезапная любовь американской иконы ко всему британскому? Надеюсь скоро узнаем.

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Мария Казакова , основательница марки Jahnkoy и номинантка престижного приза LVMH, наконец привозит свой показ в Москву. Вернее, вторую его часть, так как первая, в формате танцевального перформанса пройдёт 10 июля в Нью Йорке. Также с 15 по 26 июля в Музее Декоративно-прикладного искусства пройдёт выставка Марии, а 16-го 10 счастливчиков попадут на ее специальный мастер-класс. Чтобы принять в нем участие, нужно рассказать в мотивационном письме о том, что такое культура в современном мире для каждого из нас и отправить на moscow@jahnkoy.com. Конкурс продлится со 2 по 11 июля, по результатам которого Маша лично выберет 10 победителей.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/itogi-nedeli-ot-avtora-telegram-kanala-good-morning-karl-pokaz-vetements-kutyurnaya-nedelya-mody-i-opra-uinfri-v-vogue/