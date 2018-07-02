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Водянова улеглась на подиум на модном показе
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Водянова улеглась на подиум на модном показе 

WDay.ru 50 минут назад
Фото: WDay.ru
Супермодель поражает своей непосредственностью.
В Париже стартовала Неделя высокой моды, и показ Vetements и грузинского дизайнера Демны Гвасалия стал на ней одним из первых. Среди звездных гостей можно было увидеть и Наталью Водянову в леопардовом мини-платье с пришитыми перчатками — новинке этого модного бренда.
Водянова в самом шоу не участвовала, но решила все-таки показать себя на подиуме. Правда, залезть на него (а главное — потом спуститься) оказалось довольно сложно.
Наталья Водянова и Рената Литвинова
Российскую супермодель поддерживала Рената Литвинова, которая тоже приехала в Париж ради шоу Гвасалии. «Самый автобиографический, самый пронзительный, самый драматический, самый документальный, самый художественный показ Дэмны. Это когда ты и плачешь и ты счастлив одновременно», — написала Литвинова в своем микроблоге.
Кстати, Рената выбрала для мероприятия гораздо более классический образ: длинное черное платье с прозрачными рукавами.
Водянова же любит примерять на себя самые экстравагантные модные новинки, и об этом знают все ее поклонники. Недавно красавица прогулялась по Парижу в элегантных розовых туфлях на шпильках, завернутых в полиэтиленовые пакеты. То есть так может показаться неискушенному в вопросах моды человеку на первый взгляд. А на самом деле это, конечно, не натянутые на ноги пакеты, а задумка дизайнера. Ну а ее костюмы марсианки и эритроцита давно уже стали мемами в сети. Мы собрали самые оригинальные образы Натальи Водяновой в фотогалерее ниже.
Больше фото — по стрелке.
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