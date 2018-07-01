Новая коллекция Vetements: купола, нецензурная брань и футболки с Виктором Цоем

Пока в Москве канонизировали Игоря Акинфеева , в Париже прошел показ новой коллекции Vetements. Вместо привычного фронт-роу гости сидели за столом с белой скатертью, будто на выпускном или традиционных семейных праздниках. Блюд и алкогольных напитков, как, например, на осенне-зимнем шоу марки Raf Simons, не было, зато приправ и специй — полно.

Демна Гвасалия сделал мерч к российским реалиям: нюдовые бадлоны с татуировками-куполами, длинные платья из павлопосадских платков (привет, Дрис ван Нотен!), теплые куртки из российского флага и традиционные кофты с кириллицей (на этот раз нецензурной). Но самой актуальной вещью в коллекции стала кофта с портретом Виктора Цоя — видимо, Демна посмотрел фильм Кирилла Серебренникова «Лето» и решил отдать дань с международной фэшн-арены.

На этот раз вместе с кириллицей на одежде появились надписи на грузинском. И еще много отсылок к родине дизайнера Vetements и основной локации сегодняшних модных баталий: от гербов и флагов до моделей кавказкой наружности. Чем больше шоу делает Демна Гвасалия, тем прямолинейнее становятся его отсылки и менее интересными их расшифровки. Хотя всем критикам хедлайнер французского бренда предлагает снова посмотреть на футболки с джемперы с тремя эффектными (и эффективными!) буквами. Фото: vogue.com