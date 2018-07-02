Культовые платья, футуристическое серебро и роскошный бархат: диалог эпох в новой кутюрной коллекции Givenchy

Модная столица мира, Париж, в этом году снова принимает гостей на Неделе моды. В первый день представил свою коллекцию Дом Givenchy. Работа креативного директора Клэр Уэйт Келлер стала трибьютом великому дизайнеру — Юберу Живанши, который скончался в марте этого года.

Клэр Уэйт Келлер глубоко чтит исторические корни — ее новая коллекция не просто новое слово в мире моды: прежде всего, дизайнер воссоздала диалог эпох. Наследие Юбера Живанши и новый вектор в развитии марки органично переплетаются, ничуть не противореча друг другу.

Марлен Дитрих и Название для своей коллекции Келлер тоже выбрала не случайно: Caraman — именно так назывался особняк, где Юбер Живанши начал творить. Ателье — не просто великая кладовая мастера, но и культовое место, где побывали Джеки Кеннеди Одри Хепберн . С последней, кстати, новая коллекция ассоциируется больше всего.

Фильм «Завтрак у Тиффани», ставший американской мечтой для своего поколения, до сих пор не теряет очарования. Одри Хепберн — звезда своей эпохи — взяла на себя ответственную роль: сыграть девушку сомнительной репутации. Это был революционный шаг в кинематографе. И все же ее героиня совсем не распущенная девица — это элегантная дама с отменным вкусом. Знаменитый наряд Одри, который пытались повторить модницы всего мира, не что иное, как воплощение таланта Юбера Живанши. Этот великий гуру создал образ, который запомнился всем на десятилетия.

Показательно, что в 2018 году в Париже модели дефилируют под песню «Moon River» в том же самом костюме, слегка модернизированном и усовершенствованном в соответствии с духом времени: платья из переливающегося бархата и эпатажные перья.

Прошлое и настоящее кружились в танце: грациозное черно-белое и цветовая асимметрия, мансардные платья и капот, акценты на талии и мягкие линии. И все это волшебство завершает фантасмагоричный наряд с капюшоном вместо традиционного свадебного платья.

Givenchy в очередной раз доказал свою уникальность, приверженность традициям: новый показ — это цельное произведение искусства. Не случайно английская королевская семья остановила свой выбор именно на этом именитом Модном Доме. Теперь наследие Юбера в руках Келлер, и она гордо несет это знамя.

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Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Vogue.com