Кутюрная коллекция Givenchy осень-зима 2019 

Вчера в Париже стартовала Неделя высокой моды. Открыло серию важных показов шоу легендарного французского модного Дома Givenchy. Креативный директор — британский дизайнер, которая сшила свадебное платье для Меган Маркл — Клэр Уэйт Келлер, в новой кутюрной коллекции решила воспеть наследие знаменитого основателя Дома Юбера де Живанши. Отсюда появились роскошные платья в пол с обилием плиссе и сияющих элементов, элегантные брючные костюмы и другие комплекты, которые завораживают своей женственностью и нарочитой нарядностью. В коллекции не обошлось без черных платьев-футляров в пол, перьев и высоких перчаток. Было на подиуме и несколько мужких выходов. Их Клэр Уэйт Келлер стилизовала не менее ярко. Парни вышли в сияющих серебром костюмах и без преувеличения затмевали присутствующих девушек-моделей на подиуме.
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