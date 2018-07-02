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Кутюрная коллекция Givenchy осень-зима 2019
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Кутюрная коллекция Givenchy осень-зима 2019 

FashionTime 24 минуты назад
Фото: FashionTime
Вчера в Париже стартовала Неделя высокой моды. Открыло серию важных показов шоу легендарного французского модного Дома Givenchy. Креативный директор — британский дизайнер, которая сшила свадебное платье для Меган Маркл — Клэр Уэйт Келлер, в новой кутюрной коллекции решила воспеть наследие знаменитого основателя Дома Юбера де Живанши. Отсюда появились роскошные платья в пол с обилием плиссе и сияющих элементов, элегантные брючные костюмы и другие комплекты, которые завораживают своей женственностью и нарочитой нарядностью. В коллекции не обошлось без черных платьев-футляров в пол, перьев и высоких перчаток. Было на подиуме и несколько мужких выходов. Их Клэр Уэйт Келлер стилизовала не менее ярко. Парни вышли в сияющих серебром костюмах и без преувеличения затмевали присутствующих девушек-моделей на подиуме.
Givenchy Givenchy Givenchy GivenchyGivenchy
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