Полосатый рейс: как носить и с чем сочетать самый модный тренд сезона

Полосатый принт — это пример того как авангардные новинки, олицетворяющие свободу и независимость, постепенно становятся классикой. Сейчас уже никого не удивишь этими лаконичными линиями, но раньше этот незамысловатый рисунок в одежде женщин вызывал буйные споры. Однако десятилетия спустя полоска отвоевала свое место на олимпе моды. И сейчас этот принт — главный тренд сезона. Давайте разберемся, какие полосы подойдут именно вам?

Многие остерегаются носить полоску, потому что бытует мнение, что этот принт полнит. Но это не совсем так. Правильно выбранные полосы, наоборот, могут подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки. Например, если вы невысокого роста, то выбирайте одежду с вертикальными линиями. Так, визуально вы будете казаться выше. Если ваша цель — подчеркнуть фигуру и выглядеть стройнее, то вертикальная полоска и тут пригодится. В таком случае выбирайте приталенное платье, где полосы будут находиться по бокам.

А вот горизонтальные полосы действительно идут не всем. Если у вас пышные формы лучше отказаться от этого принта, но если уж очень хочется, следует выбрать одежду с тонкими линиями.

Еще одна проблема, с которой чаще всего сталкиваются девушки, предпочитающие полосатый принт — это сочетание с другими вещами. Конечно, здесь лучше не увлекаться и не совмещать в одном образе и горох, и полоску, и цветочный принт. Всего должно быть в меру. Но если сомневаетесь, то лучше выбирайте монохромные сочетания — это беспроигрышный вариант.

Полосатый верх всегда сочетается с однотонным низом: джинсами, брюками, кюлотами — с чем угодно! Будет даже лучше, если цвет полоски будет совпадать с другим предметом одежды.

Если все же вы не решаетесь надеть одежду с этим принтом, но быть в тренде очень хочется, можно остановить свой выбор на полосатых аксессуарах. Сумочка в морском стиле отлично дополняет летний образ и освежает его. Но в этом случае он должен быть как можно более лаконичным и простым.

Полосатые брюки — это отличный выбор! Вертикальные полосы смогут удлинить ваш силуэт, однако нужно быть осторожными: косые линии могут сыграть с вами злую шутку. Они визуально искривляют ноги. Но в то же время в сочетании с другими вещами они придают вам очень привликательные изгибы. Также стоит остерегаться слишком облегающих полосатых брюк. Они подчеркивают все несовершенства фигуры, но если вы уверены, что ваши ножки идеальные, то вам нечего бояться.

Если вы фанат всего яркого и динамичного, но вам кажется, что полоска — это слишком скучно, вы ошибаетесь. В этом сезоне очень популярны неожиданные экстремальные сочетания: полосатые комплекты, основанные на миксе самых разных оттенков, прекрасно подойдут для летних выходов. Такие комплекты не нуждаются в дополнительных аксессуарах и деталях, так что не перегружайте образ. Он и без того выглядит цельным.

При создании образа с цветной полоской, главное выбрать основной цвет. Например, белый. Он универсален и сочетается с любыми оттенками. Также очень стильно смотрятся аксессуары в цветную полоску. Надевайте популярный в этом сезоне total white loook и разбавьте его контрастной сумкой или обувью.

Прежде чем идти в магазин, подумайте, какая полоска подойдет именно вам. Но ни в коем случае не отказывается от модных линий: этим летом полосатый принт должен быть в вашем гардеробе!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock/vostock