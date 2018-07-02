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Модные тенденции: 32 белых платья, которые нужно успеть поносить этим летом
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Модные тенденции: 32 белых платья, которые нужно успеть поносить этим летом 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Белый цвет ассоциируется всегда с праздником и торжеством. По своей силе и красоте он не уступает ни одному из ярких цветов, а одежда белого цвета, это неизменно красиво!Модные тенденции: 32 белых платья, которые нужно успеть поносить этим летомИ порой, независимо от того, предполагается праздник или нет, хочется нарядиться в белое платье. Это действительно красиво, эффектно и торжественно. А этим летом, белоснежная одежда особенно популярна. И пока лето в самом разгаре, просто необходимо хотя бы раз надеть на себя белое платье.
Короткое платье
Всем, кто любит короткое, и с удовольствием его носит, без маленького белого платья этим летом не обойтись. И если его все еще нет в гардеробе, нужно незамедлительно бежать в магазин, дабы успеть купить и поносить такую красоту. Учтите, лето в Москве очень короткое.
Платье миди
Тем, кто предпочитает все же длину ниже колен, на выбор предлагаются платья любого кроя, начиная от облегающих футляров, заканчивая клешем и воланами. Дело остается за малым, выбрать платье себе по настроению, а может быть два.
Длинное платье
У большинства из нас, белое длинное платье ассоциируется со свадьбой. Но, на самом деле, все зависит от ткани, кроя, прически… Оно можетбудет смотреться прекрасно как во время прогулок по вечернему городу, так и на пляже далеких песчаных островов.
Кружевное платье
А если платье белое, да еще из тонкого кружева, это 100 процентное попадание в сердце любого, будь то женщины или мужчины. Легкое, порой невесомое кружево, как нельзя лучше подчеркивает легкость обладательницы такой красоты, а порой и состояние ее души.
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