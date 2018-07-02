Новая коллекция Givenchy Couture: перья, кольчуги и кутюр для мужчин 

Не успела закончиться Неделя мужской моды, как дизайнеры стали показывать коллекции haute couture — с платьями, костюмами и деконструированными пальто, которые мы будем видеть на следующих «Золотом Глобусе» и «Оскаре». Хедлайнером первого дня стал Givenchy под руководством Клэр Уэйт Келлер — с недавних пор любимого дизайнера герцогини Сассекской, Меган. И несмотря на просьбу публики делать больше свадебных платьев (собственно, как у невесты принца), их в показе было немного — 5 из 42-х.
Все остальное — привычные в кутюре камни, перья, шлейфы и блестки и непривычные black-tie костюмы для мужчин. Нет, не маскулинные смокинги и оверсайзовые пиджаки, а образы, представленные парнями-моделями. Видимо, решением Джона Гальяно объединить шоу haute couture и menswear все не закончилось: теперь и Клэр Уэйт Келлер пробует приучить бруталов к Высокой моде.
Мы так и видим блестящие пиджаки в пол, черные шелковые кимоно и пальто из металлизированного стекляруса на Чедвике Боузмане или Арми Хаммере, а также гадаем, кому достанется роскошное платье из синих чашуек или наряд с малиновой юбкой-тюльпаном. Как бы то ни было, команда Givenchy задала высокие темпы Недели, и следующим участникам (например, Марии Грации Кьюри, Карлу Лагерфельду и Ульяне Сергеенко) удивить гостей будет уже не так просто. Фото: vogue.com