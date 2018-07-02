Что носить в июле: составляем летние образы по знакам Зодиака

Лето в разгаре, скидки в разгаре, вечеринки тоже в разгаре. А значит, пришло время выбирать идеальные образы, чтобы было что вспомнить и запомниться всем. Мы в WMJ.ru вновь посоветовались со звездами и составили для тебя модный гороскоп на июль.

Овны-трудоголики рискуют провести весь месяц в офисе. Однако работа не повод отказывать себе в долгих летних прогулках. Удобная обувь и универсальный аутфит — то, что нужно. Хочешь, чтобы твой look соответствовал и casual, и офисным тенденциям, выбирай или легкий костюм, или платье-рубашку. Не прогадаешь!

Телец

Тельцам в июле звезды пророчат некоторую суматоху и советуют держать себя в руках аж до последней недели месяца. А уж там можно оторваться по полной. В том числе повезет и с поиском возлюбленного. Нужно быть готовой, поэтому отправляйся в бутики за модной юбкой и удобными босоножками на устойчивом каблуке.

Близнецы

Июль для Близнецов идеальное время для того, чтобы продемонстрировать свой вкус, ведь ты больше всех следишь за тенденциями. Собери аутфит из самых трендовых вещей. Тебе понадобится мини-платье экстрамодного цвета, крутые босоножки и, конечно, солнцезащитные очки, которые придадут образу загадочности.

Раки в июле озабочены своей внешностью. Подкачать «орех», подтянуть руки, добиться рельефа на прессе… Звезды говорят, что все в твоих руках! Не забывай только, что даже на стадионе у дома ты должна быть стильной.

Львы весь июль будут готовиться к какому-то важному мероприятию. Ну что же, звезды советуют особенно не выделяться и остановиться на классическом черном платье. Однако совсем без модных фишек, конечно, не обойтись. Туфли контрастного цвета спасут ситуацию.

Ура! Отпуск! Звезды пророчат Девам отменное путешествие в кругу самых близких. Отправляясь на отдых, не забудь захватить с собой удобную обувь и поясную сумку, чтобы все самые важные документы всегда были на виду, иначе рискуешь что-либо потерять на очередной ночной тусовке.

Весы в июле потеряют голову от моды и любви. Ищи вдохновение в круизных коллекциях Модных домов и даже на прогулку по городу отправляйся в образе светской дамы, у которой есть парочка домов в Ницце. Не знаешь, как это сделать? Подойдет белое летнее платье и широкополая шляпка.

Скорпион

Скорпионов в июле тоже ждут прогулки по морскому побережью. Это прекрасный повод испробовать в деле модные сумки из рафии. Но даже не думай ходить с ней на пляж! Она предназначена исключительно для прогулок по прибрежному городку.

Несмотря на то что Стрельцов сложно назвать лапочками— девочками, в июле придется-таки сыграть эту роль. Нет, бабушка внезапно не нагрянет, а вот важная и даже судьбоносная встреча с деловым партнером — вполне. Хочешь показать, что нрав у тебя вовсе не девичий? Надень модный комбез и шпильки. Только выбери все это спокойного нюдового оттенка, а оторваться можешь на ярких аксессуарах.

Козерог

Козероги в июле почувствуют себя одной из Кардашьян. Только стоит быть готовой к тому, что популярность — дело нелегкое, и справиться с ней дано не каждой. Однако звезды уверены, что у тебя получится. А чтобы вжиться в роль телезвезды, учись носить откровенно модные образы, например, с белыми велосипедками!

Водолей

Водолеи жаждут приключений! Ночи, проведенные на вечеринках, как ни странно, не пройдут даром. Свои двери перед тобой откроют лучшие клубы столицы и мира. Кажется, придется привыкать к образу тусовщицы и, например, примерить дерзкую мини-юбку леопардовой расцветки. Не волнуйся, перенасытиться вечеринками ты не успеешь, уже к концу месяца тебя ждет тотальный релакс и, возможно, новый крутой проект. Не зря же ты с таким количеством влиятельных людей познакомилась!

Рыбы в июле будут, что называется, на расслабоне. Думать о том, как модно одеться? Не сегодня. Любимые треники, яркие кроссовки и крутая футболка — что может быть лучше? Особенно если вдруг внезапно отправишься в путешествие по соседним городам.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK