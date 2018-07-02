Медики меняют белые халаты на цветные костюмы

Длинноногой блондинке трансплантологу Екатерине Юшиной порой непросто подобрать медицинский костюм. Например, брюки к этому наряду пришли на заказ. Стандартные оказались короткими. Екатерина рассказывает — в студенчестве ходили исключительно в белом. Красиво, конечно. Но есть нюансы.

— На белый халат пациент реагирует хуже что ли. Он начинает нервничать больше, давление подскакивает. Когда ты приходишь в костюме другого цвета, пациент спокойней реагирует на тебя. Это отмечено уже, потому что от белого халата они ждут каких-то новостей всегда. Ну, а цветой халат — и глазу приятней, — говорит врач-хирург хирургического отделения по пересадке органов Екатерина Юшина.

Эксперты отмечают — рынок медицинской одежды меняется ежегодно. Появляются новые модели, которые отвечают мировым тенденциям моды. Такие активные перемены поначалу даже пугали врачей.

— Удивлялись, так скажем, врачи, когда приходили, и говорили: «Ничего себе, такая одежда есть. Но мы пока не готовы такое носить». А сейчас прошло два года. И идут за этими моделями. Уже не боятся, — сообщила Татьяна, менеджер компании по пошиву медицинской одежды.

Хотя к некоторым новинкам относятся с опаской. Например, одежде черного цвета. В Москве, кстати, такие наряды уже в порядке вещей. А к нам, объясняют, тренды доходят с опозданием. Хотя выбрать есть из чего. Комбинезоны, блузы с баской и разнообразные медицинские платья. Есть разнообразие и в мужской линейке.

— Принт вошел в мужскую моду. Красочные модели, и для детских врачей такжн какая-то тематика. Мужчинам тоже хочется чего-то новенького, не просто однотонные скучные модели, — говорит продавец-консультант Анна.

Детский хирург Дмитрий Титов вспоминает — его студенчество прошло в эпоху дефицита медицинской одежды. Первые оригинальные костюмы в его гардеробе появились лет 10 назад. Но тогда их приходилось привозить из Москвы. Сейчас с этим проще. Наряды с героями мульфильмов — важная составляющая образа детского врача.

— Дети все разные. И дети разных возрастов. Конечно, дети, которые помладше, с интересом смотрят на различные веселые хирургические костюмы, это помогает им расслабиться. Для детей постарше, возможно, такой доктор выглядит как пузатый чудак в веселом костюме, — отметил детский хирург Дмитрий Титов.

Впрочем, такие возможные проекции подростков не останавливают полет мысли доктора. В планах — купить костюм Железного человека, который специально сшит для работы в операционной.