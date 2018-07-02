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«Две колбаски»: Джей Ло показала потолстевшие ноги
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«Две колбаски»: Джей Ло показала потолстевшие ноги 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Или певица поправилась, или выбрала неудачный наряд.
Дженнифер Лопес всегда была обладательницей аппетитных форм. Но в последнее время ее вес скачет туда-сюда, словно на качелях. Совсем недавно она хвасталась идеальным прессом, которому можно только позавидовать.
А потом звезда предстала перед подписчиками в полупрозрачной блузке, сквозь которую можно было разглядеть не только ее нижнее белье, но и бюст… от силы первого размера. «Хватит худеть», — призвали ее фолловеры. И, похоже, Джей Ло их послушалась.
На прогулке в Нью-Йорке Дженнифер появилась в очень обтягивающих лосинах, которые подчеркивали внушительный объем ее ляжек. А пудровый цвет одежды придавал ногам певицы сходство с колбасками.
При этом во многих интервью Дженнифер рассказывала, что тренируется три-пять раз в неделю и старается доплнительно заниматься хореографией как можно чаще. К тому же основная часть рациона Ло состоит из овощей и фруктов.
Может быть, во всем виноваты те самые злополучные лосины? Именно они прибавили звездной красавице лишних сантиметров? Ведь Лопес не отличается идеальным чувством стиля, и модные промахи совершает постоянно. Стоит вспомнить ее клетчатое платье, которое увеличивает попу и уменьшает грудь, леопардовый плюшевый костюм или супер-маленькое кожаное боди.
Ну а с обтягивающими предметами гардероба, будь то лосины, скинни, юбки или платья, стоит быть осторожнее не только девушкам с параметрами Дженнифер, но и даже худышкам. Посмотрите на неудачные примеры знаменитостей, которые не умеют носить обтягивающую одежду, и никогда так не делайте!
Искра Лоуренс
Эшли Грэм
Мэрайя Кэри
Дженнифер Лопес
Ариэль Уинтер
Ким Кардашьян
Хлоя Грейс Морец
Анастасия Квитко
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