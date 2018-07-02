Драгоценные ароматы — чем пополнить коллекцию?

Какой бренд выпустил ароматы, вдохновленные драгоценными камнями, чем пахнет рубин, какими нотами раскрывается сапфир и какие аккорды ассоциируются с изумрудом?

Три месяца назад в магазине Articoli в ГУМе открылся рай для настоящих ценителей изысканной парфюмерии — корнер Bvlgari, в котором представлена вся линейка ароматов Le Gemme.

Коллекция ароматов вдохновлена драгоценными камнями, которые стали знаковыми в украшениях модного дома. Это аметист, цитрин, лунный камень, перидот, розовый турмалин и бирюза. Эти камни удачно нашли сочетание своих граней в редких нотах парфюмерии. А изысканные флаконы ароматов напоминают драгоценные сосуды, которые использовали древние римляне для перевозки ценностей.

Аромат Verdia

Флакон с драгоценным эликсиром напоминает чистый, неограненный изумруд. В парфюме чувствуются восточные и древесные ноты с аккордами ладана и бурбонской ванили, которые погружают нас в волшебство Востока с его богатством, роскошью и тайнами: их могут прочувствовать лишь избранные обладатели аромата.

Аромат Nylaia

С первого взгляда аромат манит глубоким синим цветом флакона, который погружает нас в атмосферу душевного спокойствия и равновесия. Утонченный шлейф синего ириса, аккорды серой амбры и белого мускуса дополняют состояние покоя и внутренней уверенности.

Аромат Rubinia

С первого взгляда в голове возникает лишь одна ассоциация — страсть. Невероятная энергия красного сандала с аккордами сицилийского мандарина и бобов тонка делают аромат очень дерзким, но чувственным — как и любую девушку, которая первый раз по-настоящему почувствовала силу любви.