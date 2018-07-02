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Драгоценные ароматы — чем пополнить коллекцию?
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Драгоценные ароматы — чем пополнить коллекцию? 

BeautyHack.ru 34 минуты назад
Фото: BeautyHack.ru
Какой бренд выпустил ароматы, вдохновленные драгоценными камнями, чем пахнет рубин, какими нотами раскрывается сапфир и какие аккорды ассоциируются с изумрудом?
Три месяца назад в магазине Articoli в ГУМе открылся рай для настоящих ценителей изысканной парфюмерии — корнер Bvlgari, в котором представлена вся линейка ароматов Le Gemme.
Коллекция ароматов вдохновлена драгоценными камнями, которые стали знаковыми в украшениях модного дома. Это аметист, цитрин, лунный камень, перидот, розовый турмалин и бирюза. Эти камни удачно нашли сочетание своих граней в редких нотах парфюмерии. А изысканные флаконы ароматов напоминают драгоценные сосуды, которые использовали древние римляне для перевозки ценностей.
Аромат Verdia
Флакон с драгоценным эликсиром напоминает чистый, неограненный изумруд. В парфюме чувствуются восточные и древесные ноты с аккордами ладана и бурбонской ванили, которые погружают нас в волшебство Востока с его богатством, роскошью и тайнами: их могут прочувствовать лишь избранные обладатели аромата.
Аромат Nylaia
С первого взгляда аромат манит глубоким синим цветом флакона, который погружает нас в атмосферу душевного спокойствия и равновесия. Утонченный шлейф синего ириса, аккорды серой амбры и белого мускуса дополняют состояние покоя и внутренней уверенности.
Аромат Rubinia
С первого взгляда в голове возникает лишь одна ассоциация — страсть. Невероятная энергия красного сандала с аккордами сицилийского мандарина и бобов тонка делают аромат очень дерзким, но чувственным — как и любую девушку, которая первый раз по-настоящему почувствовала силу любви.
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