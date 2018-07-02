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Что общего у «косухи» Джексона, ногтя леди Гаги и платья Оксаны Федоровой
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Что общего у «косухи» Джексона, ногтя леди Гаги и платья Оксаны Федоровой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
К примеру, куртка Майкла Джексона ушла с молотка в Лос-Анджелесе почти за два миллиона долларов. В России распродажи в большинстве случаев проводят в благотворительных целях. Мария Коровина о моде на добрые дела
Не только футбольная, но и модная лихорадка захватила столицу. Попробуем погрузиться в мир гламура и роскоши и выйти оттуда если не с новым платьем, то с пониманием феномена невероятной популярности звездных распродаж…
Люксовые гардеробы селебрити трещат по швам. Надевать или не надевать одну и ту же вещь несколько раз? Во вселенной небожителей этот вопрос себе даже не задают. Но что делать со звездным секонд-хендом? Поклонники западных знаменитостей устраивают битвы на кошельках, стремясь заполучить личные вещи кумиров. Фанаты наших селебрити — не отстают.
Первый раз я это делаю. Но я готова это делать с периодичностью. Очень много вечерних платьев, которые были сшиты под конкретное мероприятие, которые могли бы и дальше жить — говорит телеведущая Оксана Федорова
Интернет-площадки, специализированные магазины и, конечно, аукционы. Таблички с номерами мелькают с неимоверной быстротой. Звездный раритет идет на рекорд. Куртка Майкла Джексона, которая ушла с молотка в Лос-Анджелесе почти за два миллиона долларов. Ценник шокирует, если не знать, что именно в этой «косухе» Джексон снимался в «Триллере».
Кстати, обладательницей самой большой коллекции личных вещей поп-короля — оказалась леди Гага. За шанс прикоснуться к кумиру детства певица выложила 5 миллионов долларов. Она и сама не прочь продать что-нибудь из личных вещей, правда, делает это в своей эксцентричной манере. Гага выставила на продажу накладной ноготь, который упал с ее пальца во время концерта в Дублине. Фанат заплатил за него 12 тысяч долларов.
Знаменитое платье Мерилин Монро, в котором она поздравляла с днем рождения Дона Кеннеди, было продано за миллион двести тысяч долларов, а колье Элизабет Тэйлор — за 12 миллионов. За вещи с историей, особенно если к ним прикасалась звездная рука, коллекционеры готовы выкладывать астрономические суммы».
Локон волос Элвиса Пресли, автограф Шекспира или ланч с Иванкой Трамп — кажется, в современном мире возможно всё, разумеется, если есть деньги. Но для самих звезд распродажа личных вещей — не только и не столько модное развлечение.
Чаще всего деньги от продажи — идут на благотворительность. Ведь для доброго дела даже самого любимого платья — не жалко.
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