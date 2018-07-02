Лето в городе: 5 классных топов с открытыми плечами

1.

Вирджил Абло свое дело знает хорошо. Новую весенне-летнюю коллекцию он посвятил принцессе Диане — там мы этот топ и нашли. Его можно носить в комплекте с юбкой миди с таким же принтом или отдельно с джинсами, шортами и другими юбками. Хлопковый кроп-топ станет отличным выбором для жаркого дня в душном городе.

2.

Легкая летящая блузка нежно-голубого цвета с аккуратным цветочным принтом отлично сочетается с джинсами клеш или мешковатыми шортами из денима. Получится такой лук в стиле хиппи. Добавьте обувь на платформе или эспадрильи, большую шляпу и обязательно цветную вязаную сумку на длинной ручке, чтобы завершить образ.

3.

Горох сейчас в моде, поэтому укороченный топ яркого цвета с таким принтом обязательно должен оказаться в вашем гардеробе этим летом. Его можно носить с шортами и юбками с завышенной талией, а также с летними брюками и джинсами.

4.

А это хлопковое творение дизайнеров бренда NILI LOTAN сможет стать заменой классической рубашке для похода в офис. Свободный крой, рукав-колокол и легкую дышащую ткань идеально подчеркивает минималистичный дизайн и выбор цветовой гаммы. В такой рубашке работать — одно удовольствие.

5.

А тем, кто собирается этим летом танцевать все ночи напролет или планирует объездить все возможные концерты и фестивали, подойдет такой яркий кроп-топ с цветочным принтом. Он станет идеальным компаньоном ансамблю из джинсовых шорт, армейских ботинок и фэнни-пэка. Это мы вам смастерили крутой лук для любого музыкального мероприятия.