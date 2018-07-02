Какие джинсы носят звезды: 7 крутых моделей, которые нам всем нужны

Короткие клеши

Укороченные, слегка расклешенные джинсы — отличная модель на лето. Цвет можно выбрать любой: голубой, белый, черный или классический синий с потертостями (как у Алессандры Амбросио). Кому пойдут: такая модель рекомендована всем высоким девушкам. С чем носить: футболка или лонгслив плюс лоферы, мокасины или босоножки на шпильке. К укороченным и слегка расклешенным джинсам подойдут удобные мокасины бежевого или черного цвета от Milano Moda.

Мокасины PATRIZIO DOLCI в Milano Moda,

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Белые бойфренды

Этим летом полюбившиеся всем нам бойфренды (джинсы свободного кроя с декоративными дырками и потертостями) поменяли цвет — теперь на пике только белоснежные. Кому пойдут: всем без исключения. С чем носить: сочетайте с белой майкой и ботильонами в тон, как это делает Белла Хадид

С обрезанным краем

Джинсы с бахромой и асимметричной длиной штанин — настоящая находка для дождливых будней. Такую модель вполне можно смастерить самостоятельно из джинсов, брючины которых не пережили испытание временем. Кому пойдут: скромницам, которые не могут себе позволить драные бойфренды. С чем носить: с закрытыми туфлями на небольшом каблуке и шелковой блузой, как это делает Эмма Робертс . Или с ярким асимметричным топом и слипонами. Элегантный образ получится с туфлями из натуральной замши и кожи черного или бежевого цвета от Milano Moda.

Туфли BRUNO PREMI в Milano Moda,

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Скинни с высокой посадкой

Вот уже который сезон подряд скинни не выходят из моды. Вероятно, благодаря тому, что облегающая модель выгодно подчеркивает изгибы тела. Этим летом купите себе модель с необработанным краем — как у Роузи Хантингтон-Уайтли . Кому пойдут: практически всем, но безупречно будут сидеть на обладательницах круглых бедер. С чем носить: с босоножками на каблуках и ярким топом получится вариант для вечеринок, с балетками и однотонной блузой — на каждый день. Для жаркой вечеринки выберите босоножки из замши на высоком каблуке от CORSOCOMO. Тонкие ремешки изящно подчеркнут стройные щиколотки.

Босоножки CORSOCOMO, цена: от 7 600 руб.,

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Босоножки CORSOCOMO, цена: от 8 600 руб.,

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Клеши со стрелками

Эти джинсы в стиле 60-х способны сделать суперстильным самый скучный образ — и уже один этот факт должен повлиять на их скорое появление в вашем гардеробе. Посмотрите на Кейт Хадсон — она выглядит потрясающе! С чем носить: с каблуками и рубашкой в стиле бохо. Кому пойдут: если правильно подобрать высоту и ширину, то они идут практически всем. С бусинами или стразами

Джинсы, расшитые бусинами или стразами, вызвали настоящее помешательство среди звезд и модных блогеров. Супермодель Джордан Данн не исключение. Бусины могут украшать всю модель, одну штанину или идти только по низу. С чем носить: с лодочками и яркой футболкой. Кому пойдут: учитывая тот факт, что речь идет о декоре, вы можете подобрать себе модель по фигуре. Для образа с джинсами, декорированными бусами, вы можете подобрать яркие футболки в магазине Sportalm.

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Широкие с карманами

Широкие джинсы с карманами комфортны и многофункциональны. Пальто и босоножки (как у Марго Робби ) превращают их в классические брюки, а слипоны и свитшот — в хулиганские штаны. Какой вариант вам нравится больше? С чем носить: с чем угодно. Кому пойдут: хорошо будут сидеть только на стройных девушках. Все об идеальных джинсах:

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