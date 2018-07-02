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Модный разбор: платья для беременных. Повторяем пять лучших звездных образов
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Модный разбор: платья для беременных. Повторяем пять лучших звездных образов 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Хилькевич: платье с оборками и босоножки на платформе Актрисе Анне Хилькевич, которая ждет второго ребенка, удалось совместить удобство и актуальные тренды. Анна надела платье модного свободного кроя с оборками на подоле — такая модель не сковывает движений и скрадывает объем. Сверху накинула джинсовую куртку oversize и дополнила образ босоножками на высокой платформе.
Анна Хилькевич на вечеринке журнала Glamour
Платья свободного кроя — отличный вариант для беременных. В этом сезоне мода снова дала добро на подобный фасон, поэтому найти его можно в любых магазинах. Джинсовая куртка на несколько размеров больше сделает фигуру миниатюрнее. Босоножки на высокой почти плоской платформе создают эффект каблука, но гораздо удобнее и практичнее.
3 покупки для будущей мамы в стиле Анны Хилькевич:
Платье Mango. 2 999р.
Куртка джинсовая Miss Bon Bon. 5 899р.
Босоножки на пробковой платформе Tulipano. 4 999р.
2 Певица Нюша: платье в пол с завышенной талией Певица Нюша на премии Муз-ТВ 2018
Вплоть до недавнего времени Нюша так мастерски прятала округлившийся животик, подбирая подходящие наряды, что её беременность оставалась совершенно незаметной. Вот и на этом снимке удачная поза и лестный для будущих мам фасон: ниспадающее складками однотонное платье с завышенной талией, отвлекают внимание очевидного.
Завышенная талия не только спрячет объемы, но и визуально удлинит ноги, так что у такого фасона масса преимуществ. Длина в пол, полностью закрывающая ноги, позволяет надеть не каблуки, а более удобную обувь на плоском ходу. Ну и напомним, что красный — один из самых модных цветов этого сезона.
3 покупки для будущей мамы в стиле Нюши
Платье для беременных с открытыми плечами Dorothy Perkins Maternity. 3 199 р.
Платье в пол с завышенной талией. Springfield 2 999 р.
Платье Topshop. 3 499 р.
3 Анастасия Овечкина: черно-белое платье с лампасами Анастасия Овечкина, которая вот-вот должна родить, надела обтягивающее короткое платье, не стараясь скрыть своих новых форм. Однако жена известного хоккеиста все же прибегла к одной бьюти-хитрости, выбрав платье с контрастными вставками по бокам, которые визуально сужают талию.
Анастасия Овечкина с супругом Александром Овечкиным на кубке Стэнли
Лампасы и контрастные вставки, которые в моде уже не один сезон, стройнят и вытягивают фигуру. С этой задачей, кстати, справится любая продольная или диагональная полоса. Черные босоножки с тонкими ремешками удачно дополнят любой вечерний комплект и визуально сделают ногу изящнее.
3 покупки для будущей мамы в стиле Анастасии Овечкиной
Платье Apart. 5 699 р.
Платье Rivadu. 5 100 р.
Босоножки Mango. 2 999 р.
4 Певица Ханна: черное платье с блестящими вкраплениями и грубые ботинки Певица Ханна, находясь на последних месяцах беременности, выступила на выпускном в Парке Горького и выбрала очень необычный сценический наряд: платье-мини черного цвета с шлейфом сбоку и высокие грубые ботинки, расшитые пайетками.
Певица Ханна на выпускном 2018 в Парке Горького
Черный цвет способен скрадывать объем и рельеф — живота на фото практически не видно. Если душа просит экстремального мини, выбирайте платье с длинным рукавом и без декольте — чтобы уравновесить образ. Ботинки жарким летом — это не нонсенс, а один из главных трендов сезона. Не бойтесь смелых сочетаний!
3 покупки для будущей мамы в стиле Ханны
Платье Soky & Soka. 4 599 р.
Платье с пайетками Ad Lib р. 3 799 р.
Ботинки Diamantique. 5 699 р.
Анастасия Костенко: платье с асиметричным подолом Анна Костенко серьёзно подходит к будущему материнству (недавно, например, она заявила, что на родах будет присутствовать ее муж, Дмитрий Тарасов) и не менее ответственно относится к выбору нарядов. Один из самых удачных вариантов: платье с завышенной талией и асиметричным подолом, дополнив образ повседневными белыми босоножками и сумочкой на цепочке. Получилось очень по-летнему — как раз для прогулок по городу в жару.
Анастасия Костенко с супругом Дмитрием Тарасовым
В этом сезоне в моде любая асимметрия — будь то принт на свитшоте или скошеный подол платья. Черная сумочка позволяет выдержать образ в монохроме — одном из главных трендов этого лета. Босоножки без каблука придадут любому образу курортное настроение.
3 покупки для будущей мамы в стиле Анастасии Костенко
Платье с ассиметричным подолом. Fadas 5 380 р.
Босоножки Anesia. 3 599 р.
Сумочка на цепочке David Jones. 4 999 р.
Фото: instagram.com
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