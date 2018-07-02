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Некоторые любят погорячее: Рианна выпустила коллекцию игрушек для взрослых
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Некоторые любят погорячее: Рианна выпустила коллекцию игрушек для взрослых 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная американская певица Рианна продолжает покорять мир шоу-бизнеса не только своим голосом и смелыми костюмами, но и новыми аксессуарами для взрослых. Сексуальная мулатка представила публике неожиданную коллекцию для игр в спальне.
Кажется, что для 30-летней Рианны нет ничего невозможного и границы дозволенного являются в ее глазах лишь мифической составляющей общественной жизни. То ли на волне моды на игрушки для взрослых, которая началась благодаря откровенной трилогии «50 оттенков серого», то ли под натиском собственных предпочтений, артистка выпустила в свет необычную коллекцию под названием «Savage Xccessories». В сториз своего Инстаграм-аккаунта знаменитость поделилась несколькими ее элементами.
«Это слишком хорошо, чтобы быть плохим», — подписала фотографии наручников и кнутов знаменитая певица. Впрочем, поклонники Рианны остались весьма довольны ее новым хобби и число подписчиков специально созданной для откровенной линии страницы в социальных сетях растет с завидной скоростью.
«Рири точно знает, чего хотят ее дамы!» «Девочки, а я всегда говорила вам, что Рианна это гений! Она лучшая просто во всем! Век романтики давно прошел, добро пожаловать в мир удовольствия» «Клещи и камни могут сломать мои кости, но цепочки и кнуты возбуждают меня… Ри, ты лучшая!» «Она знает, чего мы хотим!» «Это все 50 оттенков и новая революция в сексуальных отношениях» Напомним, что не так давно Рианна вызвала много негативных комментариев со стороны консервативно настроенной публики, когда появилась на одном из самых модных и громких событий — Met Gala 2018, в образе, напоминающем торжественное облачение самого Папы Римского.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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