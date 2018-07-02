Рианна выпустила коллекцию пикантных аксессуаров

Барбадосская певица, запустившая недавно линейку нижнего белья Savage x Beauty, представила новую коллекцию аксессуаров «для взрослых». В «Savage Xccessories», вошли кожаные плетки, декорированные перьями марабу мягкие наручники, кружевные подвязки, шелковые маски на глаза, а также наклейки на соски.

Вся коллекция выполнена в двух цветах — лавандовом и черном. Приобрести изделия можно уже сейчас в официальном онлайн-магазине Savage x Fenty. Ценовой диапазон изделий: 1300 — 1800 руб.

Напомним, о том, что Рианна планирует развивать линию нижнего белья стало известно еще весной этого года. В мае певица, сыгравшая одну из главных ролей в нашумевшей авантюрной комедии «Восемь подруг Оушена», официально представила бренд «Savage x Fenty». В дебютную коллекцию вошли бельевые комплекты с максимальной широкой размерной сеткой.