Как носить белую рубашку и черные джинсы по-королевски: показывает Меган Маркл

После официальной помолвки с принцем Гарри Меган пришлось кардинально сменить имидж. Любимые рваные джинсы и свободные рубашки сменили платья длиной ниже колена и элегантные пиджаки. Впрочем, на этих выходных Маркл смогла себе позволить вспомнить старые привычки. Герцогиня Сассекская вместе с супругом посетила в воскресенье Audi Polo Challenge в Аскоте. Для мероприятия без строгого дресс-кода девушка выбрала черные джинсы, свободного кроя белую рубашку и аккуратные балетки. Дополнила образ широкополая соломенная шляпа.

Публикация от Meghan (@_duchess_of_sussex) 1 Июл 2018 в 8:26 PDT