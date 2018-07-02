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Как носить белую рубашку и черные джинсы по-королевски: показывает Меган Маркл
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Как носить белую рубашку и черные джинсы по-королевски: показывает Меган Маркл 

Harper’s Bazaar 22 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
После официальной помолвки с принцем Гарри Меган пришлось кардинально сменить имидж. Любимые рваные джинсы и свободные рубашки сменили платья длиной ниже колена и элегантные пиджаки. Впрочем, на этих выходных Маркл смогла себе позволить вспомнить старые привычки. Герцогиня Сассекская вместе с супругом посетила в воскресенье Audi Polo Challenge в Аскоте. Для мероприятия без строгого дресс-кода девушка выбрала черные джинсы, свободного кроя белую рубашку и аккуратные балетки. Дополнила образ широкополая соломенная шляпа.
Публикация от Meghan (@_duchess_of_sussex) 1 Июл 2018 в 8:26 PDT
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