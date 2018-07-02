Классические формы в новой огранке: смотрим новую кутюрную коллекцию Christian Dior

Черный шоколад, карамель и ваниль смешались воедино в новой кутюрной коллекции Christian Dior сезона осень-зима 2018-2019, которую Мрия Грация Кьюри представила в рамках Недели Высокой моды в Париже.

Креативный директор Дома не оставляет работу над архивами марки. Для своей осенне-зимней коллекции «готовой одежды» она воскресила знаменитый паттерн с перекрещенными инициалами Кристиана Диора , а в работе с кутюрной коллекцией обратилась к эскизам самого маэстро. Она искала вдохновение в атмосфере самого ателье Дома Dior.

Вокруг подиума на манекенах были расставлены творения, созданные в ручную в стенах ателье Dior, многие из них можно было увидеть на выставке «Christian Dior: Designer of Dreams», впрочем среди них были и «самозванцы» из новой коллекции. Найти их было не так-то просто! Мария Грация Кьюри тонко прочувтсвовала ДНК бренда с великой историей и смогла создать коллекцию балансирующую на границе между ретро и современностью, между строгостью и легкостью.

Возможно, кому-то покажутся слишком скучными классические силуэты жакетов-бар, платьев в стиле new look, макси юбок А-силуэта и пальто прямого кроя. Однако стоит только посмотреть на волшебные летящие платья, расшитые затейливыми узорами, на сатиновые брючные костюмы и пальто, на нежнейший наряд из тончайших перьев — погружаешься в современную сказку дизайна.

Мария Грация Кьюри вводит в моду новую откровенность. И нет, дело даже не в прозрачных тканях или глубоких декольте. Она практически заставляет героиню коллекции обнажаться, надевая платья нюдовых оттенков. Она открывает внутреннюю хрупкость с помощью летящих юбок и воздушных рукавов. Прячет строгость и силу за серыми пальто-шинелями и черными платьями в пол. Играет со складками, линиями и принтами, показывая, что женщине по-прежнему не чужды соблазны.

Кутюр Кьюри значительно отличается от линии pret-a-porter. Он по прежнему старше, традиционней. Силуэты более женственные и выверенные. Дизайнер не позволяет себе вольностей и шалостей. Милое платье из перьев — не в счет. Пропитанная энергетикой Christian Dior осенне-зимняя коллекция бренда достойна занять свое почетное место среди архивов. Главное, не потеряться в этой классике навсегда.

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Фото: Vogue.com