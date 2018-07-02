Ещё
Классические формы в новой огранке: смотрим новую кутюрную коллекцию Christian Dior
Далее:
Читайте также:
Ещё

Классические формы в новой огранке: смотрим новую кутюрную коллекцию Christian Dior 

WMJ.ru 16 минут назад
Фото: WMJ.ru
Черный шоколад, карамель и ваниль смешались воедино в новой кутюрной коллекции Christian Dior сезона осень-зима 2018-2019, которую Мрия Грация Кьюри представила в рамках Недели Высокой моды в Париже.
Креативный директор Дома не оставляет работу над архивами марки. Для своей осенне-зимней коллекции «готовой одежды» она воскресила знаменитый паттерн с перекрещенными инициалами Кристиана Диора, а в работе с кутюрной коллекцией обратилась к эскизам самого маэстро. Она искала вдохновение в атмосфере самого ателье Дома Dior.
Вокруг подиума на манекенах были расставлены творения, созданные в ручную в стенах ателье Dior, многие из них можно было увидеть на выставке «Christian Dior: Designer of Dreams», впрочем среди них были и «самозванцы» из новой коллекции. Найти их было не так-то просто! Мария Грация Кьюри тонко прочувтсвовала ДНК бренда с великой историей и смогла создать коллекцию балансирующую на границе между ретро и современностью, между строгостью и легкостью.
Возможно, кому-то покажутся слишком скучными классические силуэты жакетов-бар, платьев в стиле new look, макси юбок А-силуэта и пальто прямого кроя. Однако стоит только посмотреть на волшебные летящие платья, расшитые затейливыми узорами, на сатиновые брючные костюмы и пальто, на нежнейший наряд из тончайших перьев — погружаешься в современную сказку дизайна.
Мария Грация Кьюри вводит в моду новую откровенность. И нет, дело даже не в прозрачных тканях или глубоких декольте. Она практически заставляет героиню коллекции обнажаться, надевая платья нюдовых оттенков. Она открывает внутреннюю хрупкость с помощью летящих юбок и воздушных рукавов. Прячет строгость и силу за серыми пальто-шинелями и черными платьями в пол. Играет со складками, линиями и принтами, показывая, что женщине по-прежнему не чужды соблазны.
Кутюр Кьюри значительно отличается от линии pret-a-porter. Он по прежнему старше, традиционней. Силуэты более женственные и выверенные. Дизайнер не позволяет себе вольностей и шалостей. Милое платье из перьев — не в счет. Пропитанная энергетикой Christian Dior осенне-зимняя коллекция бренда достойна занять свое почетное место среди архивов. Главное, не потеряться в этой классике навсегда.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
WMJ.ru: последние новости
Ирина Шейк показала загорелое тело и аппетитные ягодицы в белоснежном купальнике Розовые фламинго, эпатажные маски, пайетки и «ядовитые» цвета в кутюрной коллекции Schiaparelli Где купить классные худи, футболки или oversize-платья: изучаем коллекции лучших российских street-wear брендов
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини45
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки1
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть30
Родители, превратившие детей в монстров ради славы3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение