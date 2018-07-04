Шок от Dior: самая «голая» коллекция на Неделе моды в Париже

Неделя высокой моды в Париже оказалась богатой на сюрпризы!

«Голые», но зато какие красивые! Не каждое прозрачное платье, которое обычно носят знаменитости, заслуживает одобрения. Однако наряды, созданные дизайнером Christian Dior в рамках кутюрной коллекции сезона осень-2018, явно из другой категории. Нежные, романтичные, женственные и потрясающе роскошные — эти платья кажутся настоящими произведениями искусства!

В этом сезоне на Неделе высокой моды в Париже дизайнеры решили немного отстраниться от «голой» эстетики. Так что коллекцию Dior можно по праву назвать одной из самых откровенных на этой неделе.

Креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри, ранее работавшая над коллекциями бренда Valentino, создала полупрозрачные вечерние туалеты из легкой органзы. Наряды практически полностью открывали тела моделей и подчеркивали красоту и хрупкость женского стана. Удивительно, что Кьюри одной из немногих удалось разработать абсолютно непошлые и не вульгарные «голые» платья. Эффект обнажения достигался сразу несколькими способами: прозрачная ткань, телесные оттенки, а также глубокие декольте и тончайшие бретели. В этих одеяниях девушки-манекенщицы были похожи на прекрасных нимф.

Dior Haute Couture осень-2018

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