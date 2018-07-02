ТОП-10 летних вещей стрит стайла 

1. Длинный сарафан с пуговицами
До появления нежной модели на манекенах таких магазинов, как Zara, Mango, Bershka и других масс-маркетах, почти все покупательницы обходили стороной длинные сарафаны и делали выбор в пользу коротких обтягивающих платьев или юбок с разрезом, но в этом году модницы щеголяют в легких светлых моделях, украшенных пуговицами по всей длине. Возможно, девушки не торопятся пополнять гардероб сарафанами потому, что на прилавке вещь выглядит не так привлекательно, и есть риск, что такое платье сделает из вас деревенскую девчушку, но с помощью правильно подобранной шляпы и, например, геометрических серёжек можно вполне этого избежать!
2. Мюли
Теперь фанаты «Секса в большом городе» могут ликовать, потому что обувь, которую так любила Кэрри Брэдшоу, стала хитом этого сезона. Чтобы не обходить стороной тренд, вы можете выбрать любую модель, например, на плоской подошве или на каблуке.
Мюли значительно удлиняют ноги, делают образ более утонченным и не ограничивают в выборе одежде: обувь прекрасно смотрится как с комбинациями и длинными юбками, так и с джинсами, бриджами или шортами.
3. Футболка и шорты аля «Костюм для гольфа»
Такой комплект сложно найти в торговых центрах, но возможно. Долгий поиск — значительный минус. Зато после покупки появится множество плюсов:
вокруг не будет подруг в одинаковых шортах, как это бывает, когда делаешь покупки в сетевых магазинах;
такой костюм идеально подходит для тёплой погоды.
К нему можно добавить и каблуки, и кроссовки, и ремень, и шляпу. Вообще, с помощью этого костюма можно создать несколько образов, потому что он универсальный. Идеальное и простое сочетание: кроссовки или кеды, плетёный ремень и чёрные солнцезащитные очки.
4. Прозрачная/соломенная сумка
Поясная сумка? Это уже в прошлом… только если она не прозрачная! В шоурумах, сетевых магазинах и на просторах интернета продаются поясные прозрачные сумки на каждый день, вечерние, большие и маленькие, с необычной формой и бесформенные. Они действительно стильно смотрятся, поэтому самые популярные магазины включили их в свои летние коллекции, но если вы не хотите показывать содержимое вашей сумочки незнакомцам, то соломеннаяа модель — для вас. В этом году её носят не только на пляжах, но и в городах, и это добавляет девушкам солнечного и немного морского шарма.
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5. Очки с цветными стёклами
Пока весь мир сходит с ума от узких очков, модели с цветными стёклами начинают заполнять прилавки и сердца модниц.
Узкие, прямоугольные, «кошачьи», а, главное, красные, розовые, голубые, жёлтые! Они красиво оттеняют глаза, добавляют яркость и законченность образу, а также дарят «цветное» настроение.
6. Длинная джинсовая юбка
Ни для кого не секрет, что винтаж и стиль 90-х сейчас на пике популярности.
Узкие очки, спортивные ветровки, короткие юбки и джинсы на высокой талии, но производители модной молодежной одежды решили не забывать обо всех атрибутах того времени, поэтому почти в любом магазине можно купить длинную джинсовую юбку, которая была популярна в 90-е.
Можно носить с кроссовками, с мюлями, поясной сумкой, с кепками и шляпами, ветровками, рубашками, топами и т.п.
7. Макси-платья с цветочным принтом
В этом сезоне мы вернёмся ещё на 20 лет назад и снова наденем макси-платья. Они пестрят на каждом втором манекене.
Главное условие — с цветочным орнаментом! За счет своей легкости, закрытого декольте такое платье делает образ нежным и женственным, вне зависимости от того, какую обувь вы подберете.
Идеальное сочетание: чёрно-жёлтое платье, белые кеды, прямоугольные очки с жёлтыми стёклами, локоны и можете брать на прокат велосипед с цветочной корзиной и покорять город!
8. Объемная джинсовка
Уже давно все влюблены в длинные и объемные гаражные джинсовые куртки, и они действительно очень универсальные и стильные, но пора разбавить черную и синюю гамму.
В этом году в магазинах особенно много розовых, белых, жёлтых, красных, бежевых, даже леопардовых джинсовок, и это смотрится потрясающе. Кроме этого, многие шоурумы предлагают варианты с надписями и принтами.
Удобно, стильно и ярко!
Идеальное сочетание: с любой одеждой!
9. Бандо и вязанные топы
В летнюю пору нужно хотя бы иногда забыть о футболках, потому что существуют прекрасные модели — бандо. Открытые плечи, силуэтность — в паре, например, с длинными украшениями на шею такой простой элемент одежды добавит очаровательности и женственности.
Кому не по душе короткое бандо, то в этом сезоне до сих пор популярны вязанные вещи, а особенно — топы. Они делают акцент на декольте, плечи и ключицы, поэтому любой образ получается летним и горячим.
Идеальное сочетание: мюли, соломенная сумка и голубые джинсы.
10. Джинсы-клеш
И вновь вернемся в 90-е. Этим летом популярна модель, расширенная к низу, и она отлично подчёркивает формы и сочетается почти с любой одеждой.
Правда, джинсы противопоказаны девушкам, которые боятся, что вещь будет их немного полнить. Единственный минус модели — они добавляют лишние 1-2 килограмма.
Идеальное сочетание: топ с открытыми плечами, босоножки на платформе и поясная сумка.
С такой небольшой, но яркой подборкой, можно создать более десяти интересных и необычных образов, потому что каждая вещь сочетается со многими элементами одежды, поэтому если хочешь найти свой образ на это лето, бегом в магазин!
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Каждый сезон появляются новые и порой неожиданные тренды, а летом, когда солнечное настроение подстегивает творческие порывы, особенно сильно хочется создавать стильные и красивые образы. Если ты ещё не знаешь, что такое мюли, какие очки стали бомбой этого сезона и как собрать самый стильный образ, то мы как раз собрали ТОП-10 летних вещей стрит стайла
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