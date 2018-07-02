ТОП-10 летних вещей стрит стайла

1. Длинный сарафан с пуговицами

До появления нежной модели на манекенах таких магазинов, как Zara, Mango, Bershka и других масс-маркетах, почти все покупательницы обходили стороной длинные сарафаны и делали выбор в пользу коротких обтягивающих платьев или юбок с разрезом, но в этом году модницы щеголяют в легких светлых моделях, украшенных пуговицами по всей длине. Возможно, девушки не торопятся пополнять гардероб сарафанами потому, что на прилавке вещь выглядит не так привлекательно, и есть риск, что такое платье сделает из вас деревенскую девчушку, но с помощью правильно подобранной шляпы и, например, геометрических серёжек можно вполне этого избежать!

2. Мюли

Теперь фанаты «Секса в большом городе» могут ликовать, потому что обувь, которую так любила Кэрри Брэдшоу , стала хитом этого сезона. Чтобы не обходить стороной тренд, вы можете выбрать любую модель, например, на плоской подошве или на каблуке.

Мюли значительно удлиняют ноги, делают образ более утонченным и не ограничивают в выборе одежде: обувь прекрасно смотрится как с комбинациями и длинными юбками, так и с джинсами, бриджами или шортами.

3. Футболка и шорты аля «Костюм для гольфа»

Такой комплект сложно найти в торговых центрах, но возможно. Долгий поиск — значительный минус. Зато после покупки появится множество плюсов:

вокруг не будет подруг в одинаковых шортах, как это бывает, когда делаешь покупки в сетевых магазинах;

такой костюм идеально подходит для тёплой погоды.

К нему можно добавить и каблуки, и кроссовки, и ремень, и шляпу. Вообще, с помощью этого костюма можно создать несколько образов, потому что он универсальный. Идеальное и простое сочетание: кроссовки или кеды, плетёный ремень и чёрные солнцезащитные очки.

4. Прозрачная/соломенная сумка

Поясная сумка? Это уже в прошлом… только если она не прозрачная! В шоурумах, сетевых магазинах и на просторах интернета продаются поясные прозрачные сумки на каждый день, вечерние, большие и маленькие, с необычной формой и бесформенные. Они действительно стильно смотрятся, поэтому самые популярные магазины включили их в свои летние коллекции, но если вы не хотите показывать содержимое вашей сумочки незнакомцам, то соломеннаяа модель — для вас. В этом году её носят не только на пляжах, но и в городах, и это добавляет девушкам солнечного и немного морского шарма.

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5. Очки с цветными стёклами

Пока весь мир сходит с ума от узких очков, модели с цветными стёклами начинают заполнять прилавки и сердца модниц.

Узкие, прямоугольные, «кошачьи», а, главное, красные, розовые, голубые, жёлтые! Они красиво оттеняют глаза, добавляют яркость и законченность образу, а также дарят «цветное» настроение.

6. Длинная джинсовая юбка

Ни для кого не секрет, что винтаж и стиль 90-х сейчас на пике популярности.

Узкие очки, спортивные ветровки, короткие юбки и джинсы на высокой талии, но производители модной молодежной одежды решили не забывать обо всех атрибутах того времени, поэтому почти в любом магазине можно купить длинную джинсовую юбку, которая была популярна в 90-е.

Можно носить с кроссовками, с мюлями, поясной сумкой, с кепками и шляпами, ветровками, рубашками, топами и т.п.

7. Макси-платья с цветочным принтом

В этом сезоне мы вернёмся ещё на 20 лет назад и снова наденем макси-платья. Они пестрят на каждом втором манекене.

Главное условие — с цветочным орнаментом! За счет своей легкости, закрытого декольте такое платье делает образ нежным и женственным, вне зависимости от того, какую обувь вы подберете.

Идеальное сочетание: чёрно-жёлтое платье, белые кеды, прямоугольные очки с жёлтыми стёклами, локоны и можете брать на прокат велосипед с цветочной корзиной и покорять город!

8. Объемная джинсовка

Уже давно все влюблены в длинные и объемные гаражные джинсовые куртки, и они действительно очень универсальные и стильные, но пора разбавить черную и синюю гамму.

В этом году в магазинах особенно много розовых, белых, жёлтых, красных, бежевых, даже леопардовых джинсовок, и это смотрится потрясающе. Кроме этого, многие шоурумы предлагают варианты с надписями и принтами.

Удобно, стильно и ярко!

Идеальное сочетание: с любой одеждой!

9. Бандо и вязанные топы

В летнюю пору нужно хотя бы иногда забыть о футболках, потому что существуют прекрасные модели — бандо. Открытые плечи, силуэтность — в паре, например, с длинными украшениями на шею такой простой элемент одежды добавит очаровательности и женственности.

Кому не по душе короткое бандо, то в этом сезоне до сих пор популярны вязанные вещи, а особенно — топы. Они делают акцент на декольте, плечи и ключицы, поэтому любой образ получается летним и горячим.

Идеальное сочетание: мюли, соломенная сумка и голубые джинсы.

10. Джинсы-клеш

И вновь вернемся в 90-е. Этим летом популярна модель, расширенная к низу, и она отлично подчёркивает формы и сочетается почти с любой одеждой.

Правда, джинсы противопоказаны девушкам, которые боятся, что вещь будет их немного полнить. Единственный минус модели — они добавляют лишние 1-2 килограмма.

Идеальное сочетание: топ с открытыми плечами, босоножки на платформе и поясная сумка.

С такой небольшой, но яркой подборкой, можно создать более десяти интересных и необычных образов, потому что каждая вещь сочетается со многими элементами одежды, поэтому если хочешь найти свой образ на это лето, бегом в магазин!

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Каждый сезон появляются новые и порой неожиданные тренды, а летом, когда солнечное настроение подстегивает творческие порывы, особенно сильно хочется создавать стильные и красивые образы. Если ты ещё не знаешь, что такое мюли, какие очки стали бомбой этого сезона и как собрать самый стильный образ, то мы как раз собрали ТОП-10 летних вещей стрит стайла

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