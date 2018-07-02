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Почти идеальный образ Натальи Лесниковской
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Почти идеальный образ Натальи Лесниковской 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Модные эксперты считают, что все в наряде актрисы было бы совсем хорошо, если бы не одно но  Илья Легостаев
Девушки с модельным прошлым могут выбирать наряды сложных форм, обувь, которая может превратить в клоунессу и при этом выглядеть весьма достойно. По поводу цвета можно спорить, по поводу всего остального уместны только восторги.
Анастасия Бойченко
Все было бы совсем хорошо, если бы не изыск с воротничком и горохом, торчащий из-под платья. Обычная белая «алкоголичка» смотрелась бы гораздо лучше и не вызывала бы вопросов.
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