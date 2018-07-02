Почти идеальный образ Натальи Лесниковской

Модные эксперты считают, что все в наряде актрисы было бы совсем хорошо, если бы не одно но Илья Легостаев

Девушки с модельным прошлым могут выбирать наряды сложных форм, обувь, которая может превратить в клоунессу и при этом выглядеть весьма достойно. По поводу цвета можно спорить, по поводу всего остального уместны только восторги.

Все было бы совсем хорошо, если бы не изыск с воротничком и горохом, торчащий из-под платья. Обычная белая «алкоголичка» смотрелась бы гораздо лучше и не вызывала бы вопросов.