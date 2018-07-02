Глаз радует: Ким Кардашьян вышла в свет в своем самом нежном образе

Ким Кардашьян часто критикуют за слишком откровенные или даже вульгарные образы, но временами она все же исправляется и выбирает наряды, которыми можно только восхищаться.

Например, на презентацию новой коллекции косметики своей марки KKW Beauty звезда реалити-шоу пришла в белоснежном топе на пуговицах, которые она игриво расстегнула, чтобы декольте смотрелось эффектнее, и облегающей юбке цвета слоновой кости. Образ идеально завершили минималистичные босоножки и золотой кулон.

Ким сделала макияж в нюдовых тонах и высокий хвост в качестве прически.

Образ получился легким и нежным, но в тоже время соблазнительным. На этот раз Ким заслужила высший балл.