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Глаз радует: Ким Кардашьян вышла в свет в своем самом нежном образе
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Глаз радует: Ким Кардашьян вышла в свет в своем самом нежном образе 

Grazia 21 минуту назад
Фото: Grazia
Ким Кардашьян часто критикуют за слишком откровенные или даже вульгарные образы, но временами она все же исправляется и выбирает наряды, которыми можно только восхищаться.
Например, на презентацию новой коллекции косметики своей марки KKW Beauty звезда реалити-шоу пришла в белоснежном топе на пуговицах, которые она игриво расстегнула, чтобы декольте смотрелось эффектнее, и облегающей юбке цвета слоновой кости. Образ идеально завершили минималистичные босоножки и золотой кулон.
Ким сделала макияж в нюдовых тонах и высокий хвост в качестве прически.
Образ получился легким и нежным, но в тоже время соблазнительным. На этот раз Ким заслужила высший балл.
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