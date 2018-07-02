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Анималистичные принты и шапка-фламинго на показе Schiaparelli
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Анималистичные принты и шапка-фламинго на показе Schiaparelli
The Blueprint
1 час назад
Женский форум
Фото:
The Blueprint
В Париже прошел показ кутюрной коллекции осень-зима 2018 Schiaparelli.
Всю коллекцию смотрите тут.
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