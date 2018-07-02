VFiles возвращаются на нью-йоркскую неделю моды

Интернет-платформа для молодых дизайнеров VFiles возвращается на подиум — они проведут показ 5 сентября на неделе моды в Нью-Йорке. Заявки на участие может подать любой желающий до 5 июля, коллекция не должна быть показана ранее. Победителей объявят в августе. Наставлять участников показа будет комитет из восьми специалистов, среди них — основатель VFiles Джули Ки, главный редактор InStyle Лаура Браун. В прошлом сезоне вместо традиционного показа VFiles провели иммерсивное шоу «Be Heart, Make Noise» в в сотрудничестве с Adidas Originals.