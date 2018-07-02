Неожиданный эффект перевернутых бикини

Перевернутые бикини визуально увеличивают грудь — в этом убеждаются все больше девушек. Тренд задала модель из Италии Валентина Фрадеграда. Она первая перевернула купальник вверх тормашками и надела топ по-другому: лямки бюстгальтера расположила над грудью, а бретели повязала сзади.
Такой способ носить бикини-топ подхватили моментально, а девушки назвали это альтернативой увеличению груди хирургическим способом.
@valentinafradegrada
Фрадеграда даже записала видеоурок по тому, как правильно завязывать топ:
Идея надевать купальники вверх ногами быстро разошлась.
Девушки публикуют в соцсетях фотографии с пляжей, а на снимках видно, что модницы готовы подхватить очередную стильную фишечку:
@ivannaveselinov
Зарождающийся тренд быстро подхватила компания купальников и белья Cantik. чтобы привлечь внимание к своей новой коллекции. Но на самом деле вам не нужны бикини определенной марки, чтобы носить их таким образом. Подойдет совершенно любой купальник:
@myriamlemaay