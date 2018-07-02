Неожиданный эффект перевернутых бикини

Новый пляжный тренд — перевернутые бикини

Перевернутые бикини визуально увеличивают грудь — в этом убеждаются все больше девушек. Тренд задала модель из Италии Валентина Фрадеграда. Она первая перевернула купальник вверх тормашками и надела топ по-другому: лямки бюстгальтера расположила над грудью, а бретели повязала сзади.

Такой способ носить бикини-топ подхватили моментально, а девушки назвали это альтернативой увеличению груди хирургическим способом.

@valentinafradegrada

Публикация от ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official) 4 Июн 2018 в 1:02 PDT Фрадеграда даже записала видеоурок по тому, как правильно завязывать топ:

Идея надевать купальники вверх ногами быстро разошлась.

Девушки публикуют в соцсетях фотографии с пляжей, а на снимках видно, что модницы готовы подхватить очередную стильную фишечку:

@ivannaveselinov

Зарождающийся тренд быстро подхватила компания купальников и белья Cantik. чтобы привлечь внимание к своей новой коллекции. Но на самом деле вам не нужны бикини определенной марки, чтобы носить их таким образом. Подойдет совершенно любой купальник: