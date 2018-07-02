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Обувь по-итальянски
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Обувь по-итальянски 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В советские времена пара итальянских ботинок или кроссовок была практически недостижимым дефицитом и объектом мечты для «нашего человека». Но и в наши дни, когда о дефиците давно забыли, обувь из Италии по-прежнему очень популярна: есть те, кто просто не может отказать себе в новой паре. «Лента.ру» поразмышляла над причинами этого феномена на примере итальянской марки Dino Bigioni, которая производит трендовые ботинки и кеды из натуральной кожи уже больше полувека и представлена в популярной российской мультибрендовй сети магазинов обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей Rendez-Vous.
История марки Dino Bigioni началась, как почти все в итальянской моде, после Второй мировой войны. Итальянцы оправились после ее тяжелых последствий, стали понемногу забывать про голод и неустроенность. Их жизнелюбие и врожденное чувство стиля, помноженное на желание работать, зарабатывать и налаживать красивый и удобный быт породили небывалый взлет индустрии моды. Особенно это касалось традиционного для Италии обувного и кожевенного дела.
Обувщики зачастую были бедны, но это их не останавливало: они верили в свое мастерство и свое будущее, основанное на любви к работе, любви к обуви и, разумеется, любви к красоте, которая окружает любого итальянского малыша с рождения и незаметно входит в его плоть и кровь. Люди приезжали из маленьких городов или деревень в большие города и открывали крошечные мастерские. Те из них, кому хватало трудолюбия, таланта и везения, постепенно из кустарей сапожников делались владельцами серьезного бизнеса, марок, известных далеко за пределами Италии.
Одним из таких людей, удержавших удачу руками, привычными к дратве и шилу, стал Дино Биджиони, основатель бренда Dino Bigioni. «Его мастерская была в подвале дома, где жила вся семья, — рассказал сын Дино, нынешний креативный директор бренда Ронни Биджиони. — Для работы по 14 часов в сутки подходит любое место». В тесной мастерской Дино шил вручную самую разную модную обувь — от мокасин до классических дерби на кожаной подошве. Он не учился обувному дизайну специально: мастерство передавалось в его семье от отца к сыну.
«Впрочем, преемственность поколений остается неизменной, даже если меняется система организации производства и технологии, — отмечает Ронни. — Бизнес, основанный Дино, остается семейным и всегда готов принять в себя новых мальчиков и девочек Биджиони». И мальчики и девочки не отказываются: делать модную обувь — очень увлекательно. В обувном производстве Dino Bigioni, как и прежде, велика доля ручного труда, так что можно проявить и свои творческие способности, и технические навыки.
Бренд Dino Bigioni выпускает обувь на все случаи жизни: для городских прогулок и веселых вечеринок, для офиса и отдыха за городом. Все — из самых качественных материалов с использованием современных технологий. Поклонникам марки сложно устоять, когда новая коллекция прибывает в магазины. Хочется купить не только практичные теплые ботинки на зиму или повседневную пару для офиса, но и сандалии, кеды и модные кроссовки с трендовыми деталями.
Ронни Биджиони сочувственно относится к слабости своих клиентов: «Не стоит выбрасывать деньги на плохую обувь, на всякий мусор. А качественных ботинок в гардеробе много не бывает, — считает он. — И вообще, обувь — это скорее из области мечты, чем из области необходимости. Нельзя себе отказывать в паре, о которой ты мечтаешь, особенно если речь идет о женщинах. Впрочем, я знаю и мужчин, которые обожают обувь».
Отношения женщин и обуви — особая история, важная для всех обувщиков. Можно сказать, что модные марки, и Dino Bigioni не исключение, существуют благодаря тому, что девочки, девушки и взрослые дамы не в силах отказать себе в новой паре. «Я не представляю себе модели, которую женщины не захотели бы, — смеется Ронни Биджиони. — Все цвета, любые стили и фасоны. Конечно, каждой девушке нужна пара туфель на высоких каблуках: без них вечеринка не вечеринка и торжество не торжество. Но в наши дни кеды и кроссовки стали повседневной обувью, без них девушки тоже не могут обойтись».
У Dino Bigioni есть вариант, который нравится почти всем девушкам — и абсолютно всем влюбленным девушкам: похожие модели модных кед трендовых расцветок для Нее и для Него. Можно прийти в магазин с бойфрендом и мужем и к обоюдному удовольствию подобрать себе family look — это всегда выглядит очень мило.
Кстати, и сам Ронни в детстве мечтал о модных кроссовках известных брендов, как мечтают все мальчишки. Став взрослым, он решил, что лучшая обувь в мире — это повседневные городские ботинки в стиле casual. По его словам, если бы ему пришлось оказаться на необитаемом острове с всего одной парой обуви, это были бы именно такие ботинки Dino Bigioni. «Это все, что нам на самом деле нужно, — считает Ронни. — А если будет слишком жарко, можно просто разуться: все равно на необитаемом острове нас никто не увидит». В его собственном гардеробе есть и сандалии, и классические дерби, единственное, что ему кажется лишним — ботинки для хайкинга: он предпочитает жить в окружении невысоких холмов на итальянской равнине либо на морском побережье, так что такая обувь ему ни к чему.
До войны самой «обувной» страной мира, особенно если речь шла о мужской обуви, была Великобритания. В английских ботинках щеголяли и политики, и предприниматели, и кинозвезды. После войны итальянцы изменили не только эту ситуацию, но и вообще отношение к обуви: «правильные» ботинки перестали быть скучными. Благодаря обувным дизайнерам с Аппенин мужчины по всей Европе, в Америке и Азии с удовольствием носят голубые, красные и розовые броги, красные и желтые кеды и даже оксфорды не только привычного черного либо коричневого цвета, как это было во времена засилья британской моды.
«Итальянские классические ботинки отвечают модным трендам и вообще всем острым тенденциям момента, — говорит Ронни Биджиони. — Технологии могут быть сходными, даже вроде бы детали одинаковые (черная блестящая кожа, подошва goodyear), а вид совсем другой. Да, английские модели такие же удобные, как сто лет назад, хорошо сидят… но и только. А итальянские меняются постоянно, каждый сезон».
При этом, при всей любви к свободному стилю и яркости итальянцы все же находят, что классические ботинки, например, придуманные британцами мужские и женские оксфорды, дерби, монки и челси, необходимы. Так считают и в Dino Bigioni. Мода постоянно делает круг и снова и снова возвращается к своим истокам — к классике. То, что вчера казалось устаревшим, сегодня снова актуально, и никаким модным кроссовкам эту ситуацию не изменить.
«Стиль постоянно меняется, но с таким же постоянством классика возвращается в моду, — утверждает Ронни Биджиони. — Даже если кажется, что классика ушла с рынка или занимает на нем очень малую долю, в лучших магазинах лучших марок всегда можно найти классическую пару». Это утверждение более чем справедливо и для России. В нашей стране, по его мнению, одинаково любят и классику, и casual и похожи на итальянцев тем, что обожают модные фасоны и следуют новым трендам.
В России коллекции Dino Bigioni продаются в магазинах сети Rendez-Vous и неизменно пользуются спросом. А перед чемпионатом мира по футболу в России одна из клиенток даже задала вопрос, можно ли играть в кедах марки в футбол. «Конечно можно, ответил я, обувь от этого быстро испортится, и вы придете к нам и купите новую пару, — рассказал Ронни. — Конечно, это была шутка. В наших городских кедах не стоит заниматься спортом, но те, кто любит спорт, обязательно оценят ее удобство и комфорт».
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