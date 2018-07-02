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Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
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Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Плюс-сайз модели впервые попали на обложку арабского Vogue. Об этом сообщает Metro.
Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.
На снимках девушки отдыхают возле бассейна с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами.
«Сегодня я стараюсь доказать женщинам, что они прекрасны такими, какие они есть, и что они могут быть счастливы в своем теле», — прокомментировала Грэхэм.
«Я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием», — добавила Элсессер.
В мае фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд за рулем красного кабриолета попала на обложку журнала Vogue Arabia. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины.
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