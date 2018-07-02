Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue

Плюс-сайз модели впервые попали на обложку арабского Vogue. Об этом сообщает Metro.

Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.

На снимках девушки отдыхают возле бассейна с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами.

«Сегодня я стараюсь доказать женщинам, что они прекрасны такими, какие они есть, и что они могут быть счастливы в своем теле», — прокомментировала Грэхэм.

«Я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием», — добавила Элсессер.