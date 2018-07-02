Bvlgari показали новую коллекцию высокого ювелирного искусства в духе 80-ых 

Марка Bvlgari показала новую коллекцию высокого ювелирного искусства Wild Pop. Главная тема коллекции — стиль восьмидесятых, творчество Энди Уорхола, Дэвида Боуи и других деятелей культуры, повлиявших на моду того времени. Идея коллекции родилась, когда креативный директор бренда Лючия Сильвестри посетила Фонд изящных искуcств Энди Уорхола в Нью-Йорке и увидела в архивах художника печатную продукцию Bvlgari — каталоги и письма. «Мне захотелось придумать что-нибудь на тему этого фантастического диалога между Bvlgari и Энди Уорхолом», — рассказала дизайнер. Некоторые предметы отсылают к популярности марихуаны среди богемы того времени, другие напоминают о массовом увлечении логоманией или сериалом «Полиция Майами: Отдел нравов». В коллекцию вошли колье, подвески, браслеты, часы и броши.