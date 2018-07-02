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Дизайнеры одежды из ЮЗАО познакомили москвичей со своей новой коллекцией
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Дизайнеры одежды из ЮЗАО познакомили москвичей со своей новой коллекцией 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
Юлия Полякова и Антон Зыбарев, авторы российского бренда Chanclo, уже 4 года создают комфортные и стильные вещи. В минувшую субботу Юлия и Антон стали участниками первого бесплатного мероприятия «Маркет», где показали свою новую коллекцию.
«Маркет» прошел в центре столицы на улице Сыромятнической, 10\10 в школе стилистов «Персона» с большим успехом.
Целью организаторов было — познакомить москвичей и гости столицы с интересными идеями молодых дизайнеров Chanclo, Olya Egorova, Диктатура, OneTwo, и их авторскими вещами — одеждой, ювелирными украшениями, шляпами ручной работы. В рамках мероприятия прошли: бесплатный мастер-класс от преподавателей школы по макияжу — «Рисуем стрелки», интересная лекция на тему «Исторический стиль в современной одежде» с Ольгой Спартаковной, а также, лекция «Тренды и Бренды» и мастер-класс для мужчин «Борода для себя».
Фото Ванды Мацилевич.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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