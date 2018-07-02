Худшие образы недели: приведения, интердевочка и анимешница

Люся Чеботина

Любой невзрачный образ легко преобразить с помощью аксессуаров и обуви. Но и испортить тоже легко! В этом случае певица переборщила с флуоресцентными оттенками, а забавные тапочки с мехом и вовсе не вписываются в достаточно строгий наряд с блузой и брюками.

В этих черных балахонах сестры похожи на приведений из фильма ужасов. Интересно, что заставляет Мэри-Кейт и Эшли скрывать свои фигуры в столь мрачных, траурных нарядах?

При взгляде на этот лук сразу вспоминается фильм «Интердевочка» о женщинах с низкой социальной ответственностью. В образе Анны можно оставить только юбку и обувь, а вот колготки из остатков кружевного белья, белую офисную рубашку и бусы из 90-х можно снять. В качестве верха тут бы хорошо смотрелась полупрозрачная блуза в горох.

Если присмотреться, этот образ можно поделить на два: верх превращает Дженьюари в школьницу, а низ будто вырван из наряда для красной дорожки кинопремии.

В этом наряде Рита вызывает смешанные чувства. С одной стороны, яркий образ понравится любительницам аниме, с другой — расстроит модных критиков. Хотя, может, это и была скрытая цель?

Марли Шелтон

Создается впечатление, что американская актриса вместо платья намотала на себя два шелковых платка. Сочетание синего и зеленого само по себе вызывает сомнение, и асимметричная модель с рюшами лишь усугубляет неприятное впечатление.

Другие провальные образы звезд:

Министр, тигрица и библиотекарша

Сова, динозавр и бабушкин торшер

Гостья из будущего, пенсионерка и красная пантера