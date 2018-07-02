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Худшие образы недели: приведения, интердевочка и анимешница
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Худшие образы недели: приведения, интердевочка и анимешница 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Люся Чеботина
Любой невзрачный образ легко преобразить с помощью аксессуаров и обуви. Но и испортить тоже легко! В этом случае певица переборщила с флуоресцентными оттенками, а забавные тапочки с мехом и вовсе не вписываются в достаточно строгий наряд с блузой и брюками.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен
В этих черных балахонах сестры похожи на приведений из фильма ужасов. Интересно, что заставляет Мэри-Кейт и Эшли скрывать свои фигуры в столь мрачных, траурных нарядах?
Анна Худоян
При взгляде на этот лук сразу вспоминается фильм «Интердевочка» о женщинах с низкой социальной ответственностью. В образе Анны можно оставить только юбку и обувь, а вот колготки из остатков кружевного белья, белую офисную рубашку и бусы из 90-х можно снять. В качестве верха тут бы хорошо смотрелась полупрозрачная блуза в горох.
Дженьюари Джонс
Если присмотреться, этот образ можно поделить на два: верх превращает Дженьюари в школьницу, а низ будто вырван из наряда для красной дорожки кинопремии.
Рита Ора
В этом наряде Рита вызывает смешанные чувства. С одной стороны, яркий образ понравится любительницам аниме, с другой — расстроит модных критиков. Хотя, может, это и была скрытая цель?
Марли Шелтон
Создается впечатление, что американская актриса вместо платья намотала на себя два шелковых платка. Сочетание синего и зеленого само по себе вызывает сомнение, и асимметричная модель с рюшами лишь усугубляет неприятное впечатление.
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