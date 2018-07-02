12 идеальных летних образов Марго Робби, которые вам срочно нужно повторить 

Сегодня Марго Робби отмечает 27-летие. За последние несколько лет она сумела себя зарекомендовать не только как талантливая актриса, но и как одна из самых стильных знаменитостей. Помогает австралийской красотке завоевывать сердца миллионов (и в том числе строгих модных критиков) стилист Кейт Янг. Она сумела подобрать Марго не просто удачный гардероб, но и сформировала стиль актрисы. К слову, своим преображением Кейт обязаны Селена Гомес, Сиенна Миллер и Дакота Джонсон. Предлагаем, как и многие голливудские красотки, довериться вкусу Янг и взять на заметку с десяток парадно-выходных образов Марго Робби, чтобы этим летом блистать на зависть всем окружающим.